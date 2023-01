Sok szempontból szokatlan és különleges évet zárt a Békés Megyei Kano Judo SE. Gyáni János vezetőedző hírportálunknak nyilatkozva sikeresnek is értékelte a 2022-es esztendőt, meg nem is, mert történtek negatív események is.

– Továbbra is probléma, hogy nem tudunk megfelelő helyen edzeni – sóhajtott a sportpályafutása során egy híján hússzoros magyar bajnok, háromszoros olimpikon, világbajnoki negyedik és ötödik helyezett, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes, a szeniorok között világ- és Európa-bajnok, 63 éves tréner.

– Aztán tavaly év elején kitört a háború… Ennek következtében viszont húsz ukrán dzsúdós érkezett hozzánk, velük edzünk együtt. Nyilvánvalóan idegen környezetbe kerültek, de egy év alatt lassan megszokták az új helyet és nagyon jó irányba halad az együttműködés. Az ukránok szemlélete más, nekünk a technikánk más, húzzuk egymást. A sportolókkal érkezett fiatal trénerrel, Vladdal is jó a kapcsolatunk, próbálom az ő útját is mentorként egyengetni, civil munkát is találtam neki.

Gyáni János további negatívumként említette a 2021-es tokiói olimpikon, ifjúsági olimpiai bajnok, Eb-harmadik Özbas Szofi és Perecz Márk eligazolását is. Ugyanakkor szép eredményekben sem volt hiány az előző évben a Kano SE berkein belül.

– Az eredményeink azt tükrözik, hogy próbáljuk tartani a szintet – folytatta az edző. – A fiatal tehetségek révén születtek országos bajnoki címek, Csikós László, Gajdács Ábel, Sóczó Rebeka, Szentandrászki Gréta is eredményes volt, éhesek a sikerekre. Özbas Yasin is rendkívül tehetséges. Az ob-ezüstérmes Bozó Bence is egyre feljebb lépked, de említhetném Kara Bencét és Kiss Hubát is, ők is fantasztikus és jó képességű versenyzők. Szeretném még magasabb szintre emelni az említett tehetségeket és közben a legkisebbekkel is szépen haladunk.

A csabai cselgáncsozók ebben az évben is szeretnék folytatni a jó szereplést. A fényes jövőképhez, a még jobb teljesítményhez azonban elengedhetetlen lenne, hogy új helyre költözhessenek.

– Szakmailag a legfontosabb az lenne, hogy tudjunk megfelelően edzeni – szögezte le Gyáni János. – Ha nem tudunk a mostaninál alkalmasabb és nagyobb helyen gyakorolni és maradunk az eddigi termünkben, akkor – bár a bajnokokat ugyanúgy ki tudjuk „termelni”, mert a mag megvan hozzá – nem lesz meg a kellő fejlődés, nem tudunk még többet kihozni belőlük. Csak akkor léphetünk előrébb, ha itt is meg tudjuk csinálni azt, amit például Budapesten a Honvédnál is csinálnak, hogy heti kétszer összegyűlnek a legjobbak náluk, a többi egyesület legkiválóbbjai és együtt készülnek. Az a terv, hogy nálunk lennének a regionális keretedzések, már az új helyünkön. Kecskemétről, Szegedről, Debrecenből, Szolnokról, Gyomaendrődről is jönnének és összegyűlnének a legjobbak hetente – mert így lehet fejlődni.