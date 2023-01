Kisvárdán játszotta idei első mérkőzését a női kézilabda NB I.-ben újonc Békéscsabai Előre NKSE. A lila-fehérek benevezték az egy ideje már újra társaival készülő Kiss-Walfisch Mercédeszt is a találkozóra – a kiváló átlövő 2021 nyarán székesfehérvári és érdi kitérők után tért vissza nevelőegyesületébe, ám gyermekáldás miatt eddig még nem lépett pályára ismét csabai színekben.

Stabil védekezéssel és lendületes támadásokkal kezdett a Csaba, amelyben Marina Razum remekelt az első félidőben: a horvát hálóőr több kiváló bravúrja mellett egészpályás gólt is lőtt az üres hazai kapuba. Többször is el tudott húzni három találattal a Előre a többet hibázó hazaiktól. Ám a korábban a lilákat is irányító Bakó Botond időkérése és a nyitottabb védekezésre váltás után kezdett éledezni a Várda, amely a szünetig utolérte riválisát.

A második játékrész első fele kiélezett, szoros és fordulatos csatát hozott, felrémlett a két együttes november végi, szintén szabolcsi Magyar Kupa-meccse, amely döntetlennel és így a vendég Békéscsaba továbbjutásával ért véget. Ez azonban más nap és találkozó volt, sajnos.

A Bakó-csapat ezúttal nem hagyta kicsúszni a kezéből a meccset és a hajrában lelépte a csabai garnitúrát. Az utolsó tíz percre ötgólos előnnyel fordultak a gyors találatokkal építkező, jobban koncentráló és összeszedettebb hazaiak, akik ezzel meg is pecsételték a vendégek sorsát. Papp Bálint hiába kért kétszer is időt és próbálta variálni a felállást, forgatni és felrázni a széthulló együttesét. A hajrában Kiss-Walfisch is lehetőséget kapott, de addigra már eldőlt minden – az első háromnegyed óra alapján azonban a különbség és a végeredmény meglehetősen túlzónak tűnik.

A tabellán nyolc ponttal a 11. helyen álló szabolcsiak sikerükkel így négy egységgel léptek el a négy ponton ragadó, a 12. pozíciót elfoglaló csabaiaktól.

Az ENKSE a következő pénteken a 14 csapatos első osztályban sereghajtó Érdet fogadja kulcsfontosságú alsóházi mérkőzésen.