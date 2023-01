Egyelőre nehezen elképzelhető, hogy a csapat megismétli az NB II-ben való bemutatkozás évében (2021–22-es szezon) elért 8. helyezést, de nem is feltétlenül az eredményesség, hanem a felnőttek elleni minél több játék a fontos az OXXO Energy Orosházi NKC U22-es női csapatánál.

Az NB I B-s együttes fiókcsapatának játékoskerete néhány poszton meg is változott az előző évhez képest, hiszen négyen is távoztak, munkahelyi elfoglaltság és a tanulmányaik miatt, illetve azért, mert egyszerűen csak kiöregedtek a csapatból.

– Tudtuk, hogy hol a helyünk. Azért indítottuk el ezt a csapatot, hogy a fiatal játékosok fejlődjenek a játékban, és felnőttkorú kézilabdázók között edződjenek, szerezzenek rutint – mondta Nagy Ferenc, aki már a tavalyi csapatnak is edzője volt. – Sokszor nem is csak ifjúsági, hanem serdülőkorú játékosokkal álltunk ki, de ez nem is rossz, sőt. Ha teljes kerettel léptünk pályára, akkor értünk el bravúros eredményeket is. A Mezőtúrt legyőztük, de szoros eredményt értünk el a Csorvás és a Szeghalom ellen is. A csapatból stabilan jó teljesítményt nyújtott a kapus Szőke Szonja, a mezőnyben pedig Prozlik Titanilla és Bedron Viktória és az őszi szezon végén a még serdülőkorú Péter Petra is.

Nagy Ferenc elmondta, hogy a játékosállomány tavaszra nem fog változni, de bizakodnak a jobb tavaszi eredményben, azért is, mert a lányok immár nagyobb rutinnal vágnak bele a folytatásba.

Sokat tanultak az őszi mérkőzéseken és szépen beleerősödtek a bajnokságba

– fűzte hozzá az edző. –

Három-négy mérkőzést is megnyerhetünk, s akkor előrébb léphetünk a tizenkettedik helyről.

Az orosházi fiatalok már javában edzésben vannak (hetente ötször tart foglalkozást számukra Nagy Ferenc), hiszen a hétvégén már folytatódik az a bajnoki sorozat, ami legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint az NB II. Az NB I-es ifjúsági bajnokság Keleti csoportjában jelenleg 12 ponttal a hetedik helyen áll a csapat, s itt is szeretnének majd javítani.

KÉP MENTVE, 01. 21., 14. O. Fotó: Zsedényi Péter