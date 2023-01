Különleges történet Viktorija Olijniké. A 22 éves röplabdázó a háború kitörése után egyetlen táskával a vállán menekült el Ukrajnából, előbb Lengyelországba ment, végül egy véletlennek köszönhetően Békéscsabán kötött ki. A csabai klubnál edzéslehetőséget adtak neki, aztán kitartásának köszönhetően szerződést is – írja a fiatal játékosról készített cikkében a Nemzeti Sport.

Viktorija elmesélte a sportnapilapnak, hogyan került Lengyelországba, majd mit érzett akkor, amikor jelentkezett nála Baran Adam, a BRSE klubelnöke.

„Már annak is örültem, hogy újra edzésbe állhatok. Először nagyon meglepődtem, milyen nyugodt városba kerültem, hiszen Békéscsaba sokkal kisebb Zaporizzsjánál. De úgy voltam vele, ha már itt vagyok és megkaptam a lehetőséget, bebizonyítom, hogy nem tört meg a háború, hogy itt is képes vagyok jó teljesítményre. Mindig is nagy harcos voltam, az edzéseken mindent beleadtam, és végül óriási meglepetésemre szerződést kaptam Békéscsabán. Szeretek edzésre járni, ilyenkor legalább nem a háborún jár az eszem. Aggódom az otthon maradt rokonaimért, barátaimért. Az idősebbek közül sokan nem akartak útra kelni, mondván, az az otthonuk, ott nőttek fel, nem akarnak sehová menni, a katonakorú férfiakat pedig egyébként sem engedik ki az országból” – nyilatkozta a sportnapilapnak Viktorija.

Mint fogalmazott, bár hiányzik neki Ukrajna, egyelőre Békéscsabán képzeli el a (közel)jövőjét. És persze nagyon bízik benne, hogy a háború a lehető leghamarabb véget ér.

