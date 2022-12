– Erre külön szinttel lehet eljutni, illetve a legjobb tizenhat versenyzőt hívják meg. A fedett pályás szezon után következik egy újabb alapozó időszak, és jön a szabadtéri szezon, amelynek mindenképpen az augusztusi budapesti világbajnokság lesz a fő eseménye. A felkészülési versenyek programja még nem állt össze teljesen, mert még nem látjuk a teljes versenynaptárt. A téli eredményektől is függ, hogy majd nyáron külföldre hová tudok elmenni versenyezni. Mindig is az a típus voltam, aki szeretett sokat versenyezni, ez a következő szezonban sem lesz másképp, minél több viadalra próbálunk felkészülni, hiszen az a legjobb edzés. A nehéz gazdasági helyzet az atlétikában is jelen van, a támogatásokat nálunk is visszafogták sajnos. Próbálunk mi is a lehető legjobban meggondolni, hogy mire költünk, mikor megyünk edzőtáborba. A jelenlegi helyzetből fogjuk a lehető legtöbbet kihozni – beszélt az atlétákat is érintő megpróbáltatásokról Márton Anita.