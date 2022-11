November 26., szombat, 13.00

Orosházi MTK-ULE 1913 (1.)–Szarvasi FC (3.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE 1913 edzője: – Nyugodtan készülünk a mérkőzésre, hiszen megérdemelten vezetjük a bajnokságot. Volt egy kis fáradtság a szezonban, de jól vettük az akadályokat. Ismerjük a szarvasi csapatot, tisztában vagyunk a tudásával, de mi csak magunkra figyelünk. Lesznek hiányzóink, hiszen Szabó Ákost eltiltották, Gedó Lóránt, Kasuba Dániel és Endrefalvi Erik is sérüléssel bajlódik, de utóbbi három játékosnak van esélye a pályára lépésükre. Azt Sarkadon is tapasztaltam, hogy átvariált védelemmel is helytállt a csapat. Szeretnénk majd a fiataloknak is lehetőséget biztosítani. Nagyon fontos a három pont megszerzése, mert így leszakítanánk az egyik riválisunkat.

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – Az egész bajnokságot meghatározhatja, ha nyerni tudnánk. Döntetlen esetén kisebb, vereségnél minimális esély marad arra, hogy elérjük célunkat. Örülök, hogy most van ez a mérkőzés, mert a tavaszi kezdésre már tisztább képet kapunk. Amelyik csapat vezeti a bajnokságot, az jó formában van. Bár van köztünk nyolc pont különbség a tabellán, semmivel sem vagyunk gyengébbek. A saját játékunkat akarjuk játszani, de azt meg kell tanulni, hogy ha vezetünk, akkor ne kezdjük el várni a mérkőzés végét. Sajnos Czvalinga Márk megsérült, ugyanakkor arra van némi esély, hogy a korábban sérült Pilán Márkót bevessük. Számítunk a fiatalokra is, akik az utóbbi időben bebizonyították, hogy tudnak segíteni a csapatnak.

Szeghalmi FC (5.)–Gyulai TFC (4.)

Boruzs István, a Szeghalmi FC edzője: – Egy hosszú és fárasztó szezon utolsó meccsére minden energiánkat mozgósítani kell, ha szeretnénk a negyedik helyen zárni az évet. Ellenfelünk támadójátéka extra, végig koncentráltnak kell lennünk, mert könyörtelenül kihasználják, ha hibázunk. Szeretnénk szépen búcsúztatni az esztendőt!

Gyomaendrődi FC (8.)–Jamina SE (10.)

Tasi Róbert, a Gyomaendrődi FC edzője: – A fiúkat biztosan megfogta a Végegyháza elleni nagy vereség, de azt a mérkőzést el kell felejteni. Ha ki tudunk komplett csapattal állni, akkor joggal reménykedhetünk a jó eredményben. Hunya Kristóf és Berta Zsolt visszatér, velünk sokat erősödhetünk. Azért nem lesz egyszerű mérkőzés, mert a Jamina stabil csapat, még ha nem is rendelkeznek sok ponttal. Hazai pályán a győzelem a cél, mert még nem mondtunk le a kitűzött célunkról, az ötödik hely megszerzéséről. Az a lényeg, hogy ha csak egy góllal is, de nyerjük meg a mérkőzést.

Medgyesbodzás SE (7.)–Végegyházi SE (2.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Nagyszénáson négymeccses veretlenségi sorozatunk szakadt meg, de a múlt héten is jó játékot nyújtottunk. Az utóbbi másfél hónap teljesítménye mindenképpen bizakodásra ad okot. A szénási mérkőzés után valamennyire helyre kell tenni a csapat önbizalmát és bele kell állni a meccsbe és végig pariban lenni az Végegyházával. Szeretnénk szépen befejezni az őszi szezont. Eltiltottunk, sérültünk és betegünk sincs, egyedül Jepure Bence fog hiányozni munkahelyi elfoglaltság miatt.

Sarkadi Kinizsi LE (9.)–Nagyszénás SE (6.)

Balogh Csaba, a Sarkadi KLE edzője: – Ha úgy tesszük a dolgunkat mint az Orosháza ellen az első félidőben, akkor jó meccset vívhatunk vendégeinkkel. Bárki ellen képesek vagyunk szoros eredményre, jó lenne a mérkőzés utáni szezonzáró vacsora hangulatát egy jó eredménnyel alapoznánk meg. Farkas Márkus Nándort eltiltották, de a betegségéből felépülő Kiss Gábor és a múlt héten munkája miatt hiányzó Kollát Róbert is visszatér.

A megyei I. o. állása

1. OMTK-ULE 13 — 1 43—10 39

2. Végegyháza 11 2 1 38—16 35

3. Szarvas 10 1 3 43—15 31

4. Gyulai TFC 6 3 5 29—20 21

5. Szeghalom 6 1 7 35–35 19

6. Nagyszénás 5 2 7 32—29 17

7. Medgyesbodzás 4 4 6 26—30 16

8. Gyomaendrőd 4 3 7 29—46 15

9. Sarkadi KLE 2 1 11 13—64 7

10. Jamina SE — 1 13 11—34 1