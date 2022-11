Szeghalmi FC (5.)–Végegyházi SE (2.)

Boruzs István, a Szeghalmi FC edzője: – A tizenharmadik forduló következik, ami reméljük szerencsét hoz számunkra. A megye egyik legjobb csapata ellen szeretnénk megmutatni a szebbik arcunkat.

Gyomaendrődi FC (8.)–Nagyszénás SE (6.)

Tasi Róbert, a Gyomaendrődi FC edzője: – Sajnos nem úgy jönnek össze a dolgaink, ahogyan szeretnénk. Talán túlságosan is felvállaljuk a támadójátékot, hátul kinyílunk és így mindig egy góllal többet kapunk. Sarkadon is kaptunk két potyát, miközben rengeteg helyzetet kihagytunk, vagyis elöl és hátul is sokat hibázunk. Próbáltunk változtatni az összetételen, igyekeztünk mást gyakorolni, volt, ami vissza is jött a mérkőzéseken. Azt hiszem, hogy főként a fejekben kell rendet rakni, mert még a játékkal nem is lenne baj. Az a rutintalanság számlájára írható, hogy pillanatokon belül meg tud zavarodni a csapat. Fontos lesz a Nagyszénás elleni mérkőzés, mert ha nem nyerünk, akkor lemaradunk.

Medgyesbodzás SE (7.)–Sarkadi Kinizsi LE (11.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzási SE edzője: – A sarkadiak Gyomaendrőd ellen aratott győzelme is figyelmeztet: nehéz mérkőzés előtt állunk. A találkozó háromesélyes, bármelyik csapat nyerhet. Lendületben vannak ők is. Az a csapat győz, amelyik jobban át tudja menteni az elmúlt időszakban látott formáját. Zártabban kell védekezni, elöl pedig minél több helyzetet kell kialakítani. Arra is fel kell készülni, hogy csak kisebb területekbe tudunk majd befutni. Örvendetes, hogy Dunai Zoltán újra csatasorba áll.