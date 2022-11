„Izgalmas sporteseményre volt hivatalos a Békéscsabai Extrémsport Egyesület meghívására” – írta Szarvas Péter polgármester a közösségi oldalán. A nemrég tartott rendezvényen bmx-esek mellett gördeszkások, görkorcsolyások, rolleresek mutatták be tudásukat a Csányi utcai extrémsport-pályán. Emellett a felavatták azt az úgynevezett legálfalat is, ahol szabadon, törvényes keretek között lehet graffitizni. Erre a pálya körül húzódó betonkerítés belső részét jelölték ki.

A MÁV-sporttelepen kialakított pályával az volt a cél, hogy egy olyan területet alakítsanak ki az extrémsportokat kedvelő fiatalokat, ahol kulturált, ellenőrzött körülmények között együtt gyakorolhatnak, szórakozhatnak – mondta dr. Szigeti Béla, a város ifjúsági és sportbizottságának elnöke, aki szerint fontos, hogy a területnek van felelőse, és a fiatalok ügyelnek is a rendre.

Dr. Szigeti Béla: a fiatalok kulturált, ellenőrzött körülmények között együtt gyakorolhatnak.

Hangsúlyozta: itt a fiatalok olyan közös élményeket szerezhetnek, olyan kapcsolatokat építhetnek, amelyek a városhoz kötik őket, amelyek meghatározók lesznek a későbbiekben is. Ha pedig esetleg el is kerülnek tanulás vagy munka miatt a városból, akkor később hazatérhessenek.

Elmondta, hogy az extrémsportokhoz sajátos szubkultúra tartozik, ilyen a graffitizés. Az, hogy szabadon lehessen festeni a betonkerítés belső részeire, a fiatalok gondolata volt, akik más terülten is igen aktívak. Számos ötletük van a pálya további fejlesztésére, többek között a régi, a városi sportcsarnoknál lévő elemek közül a még használhatóakat rendbe tennék.

A nemrég tartott avatón a Békés megyei kötődésű, jelenleg a Balaton-felvidéken élő Kéri Péter festette fel a Békéscsaba feliratot a falra. Elmondta, tudomása szerint jelenleg ez az egyetlen olyan felület Békés megyében, ahol szabadon lehet graffitizni – korábban volt Békéscsabán máshol, illetve Kondoroson is terület ilyen céllal, azokat azonban elbontották az elmúlt években. Azt, hogy a békéscsabai legálfal mennyire kuriózum, és hogy mekkora igény van rá, szerinte az jelzi: az avatásra érkeztek Szegedről és Szolnokról is.

– Ha teret adnak a graffitiseknek, ha van hol gyakorolniuk és kifejezniük magukat, akkor visszaeshet az illegálisan elhelyezett művek száma is – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy azoknak, akik ennek a szenvedélynek élnek, egyszerűbb is olyan helyet keresniük, ahol szabadon és bármikor alkothatnak. Sőt így olyan művek születhetnek, amelyek az átlagemberek számára is tetszenek és értelmezhetők, amelyek hordoznak valamiféle mondanivalót.

Ő ezért döntött a Békéscsaba felirat mellett, az alkotás négy-öt óra alatt született meg. A felületet le kellett alapozni, illetve a ködös, párás idő miatt a száradásra is kellett hagyni bőven időt.

Azt követően viszont egyszerűen ment minden. Szerinte nagy lesz az érdeklődés a békéscsabai helyszín iránt, főleg jövő tavasztól, a jó idő beköszönte után rajzhatnak oda ki a graffitisek. Jelenleg sok a szabad felület, de – mint mondta – benne van a pakliban, hogy ráfestenek egymás műveire, hogy az, amit egyikük aznap alkotott és le is fotózott magának, másnap már nem lesz látható.