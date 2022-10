Így van ez a harcművészetekben is. Az utóbbi években kiváló kapcsolat épült ki a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület All-Style-gosinkai karate csoportjával, a zrenjanini szóke Kesic Bogdan 10. dan több szemináriumot is tartott már Békéscsabán, miként a csabaiak is többször látogattak el Nagybecskerekre.

A világjárvány okozta két éves kihagyást követően a közelmúltban ismét szemináriumot rendezett a zrenjanini karateklub. A tartalmas edzésen a sotokan, fudokan, gosinkai karate és a nindzsucu (Budzsinkan) képviselői vettek részt. A bemelegítés után szóke Kesic Bogdan alapgyakorlatokat és formagyakorlatokat vezényelt, majd szenszei Goran Salomovac (7. dan) a formagyakorlatokból és azok értelmezéséből kiindulva önvédelmi szituációkat tanított. A békéscsabai sihan Gregor László (8. dan) a tradicionális védések utcai alkalmazását oktatta. A fordításban szenszei Boros István (4. dan) segédkezett,ahogy korábban is mindig.

Az összejövetel – amely erősítette az irányzatok, a klubok és a harcművészek közötti barátságot, csakúgy, mint a Békéscsaba és Nagybecskerek közötti kapcsolatot – jó hangulatban Kesic Bogdan értékelő beszédével és emléklapok átadásával zárult.