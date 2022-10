Október 8., szombat, 15.00

Orosházi MTK-ULE 1913 (1.)–Végegyházi SE (2.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE 1913 edzője: – Ugyanolyan mérkőzés lesz, mint a többi, persze a tabellán elfoglalt helyezésre oda kell figyelni. Szeretnénk tovább nyújtani ezt a győzelmi szériát, s akkor komoly sanszunk lesz a bajnoki címre. Külön nem szoktuk elemezni az ellenfelet, csak saját magunkkal foglalkozunk, de természetesen ismerjük a Végegyházát. Vannak NB-s szintű játékosaik és olyanok is, akik eddig csak a megyei bajnokságokban szerepeltek. Lesznek hiányzóink, hiszen Szabó Áron visszament Németországba, Szabó Ákos és Nagy Zsolt is sérült, utóbbit lehet, hogy hosszabb időre is elveszítjük. Egyértelműen a három pontban gondolkozunk, s ha ezt megszerezzük, akkor nagyon komoly előnnyel tudjuk lezárni a bajnokság első harmadát. Nagyon várjuk a nézőket is a mérkőzésre.

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – Nincs külön kiemelve ez a mérkőzés a többi közül, ugyanúgy készülünk rá, mint a többire. Tudjuk, hogy az Orosháza az NB III-ba akar kerülni, ezért mindent meg fog tenni a győzelemért. Nem számít annyira kiemelkedő csapatnak, mint volt tavaly a Körösladány. Nem vár ránk könnyű mérkőzés, de mi a három pontért küzdünk. Aki az első nagy hibát elköveti, az fogja elveszíteni a mérkőzést. Többen is rendbe jöttek, így majdnem teljes csapattal várjuk a találkozót.

Gyomaendrődi FC (5.)–Szeghalmi FC (6.)

Tasi Róbert, a Gyomaendrődi FC edzője: – Az utóbbi három hétben bizonyos dolgokkal nem voltam elégedett, megfelelő szemléletváltásra lesz szükség. A Szeghalom jó csapat, jó támadókkal rendelkezik és idegenben is eredményes, a védelmét talán zavarba lehet hozni, igaz, a mienket is. Mi jobban támadófelfogásban játszunk, mint korábban, de emiatt a középpályás védekezésünk még nem tökéletes. Ha sikerülne begyűjteni a három pontot – ami kötelező –, le tudnánk a szeghalmiakat szakítani, kicsit fellélegezhetnénk és jókedv költözne az öltözőbe. Nem vagyunk tökéletes állapotban, az edzéseken is kevesebben voltunk a napokban, ám szinte mindenkire számíthatok.