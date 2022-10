Szabadkígyósi SZSC–Mezőmegyer SE 2–1 (2–0)

Megyei II/A osztályú mérkőzés. Szabadkígyós, 150 néző. V.: Bálint A. Szabadkígyós: Dolezsán – Alb, Mohácsi (Hegedűs), Lázár (Matuska), Sebestyén M. (Csávás), Faragó, ifj. Szabó Z. (Kukla), Ancsin, Maglóczki (Magyari), Frankó, Kocziha. Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán. Mezőmegyer: Kun – Szabó T. (Benyó), Horváth B., Mazán (Lehoczki), Nagy B. (Ulrich), Miklya, Kecskeméti, Séllei (Fehérvári), Göcző, Balog K., Tóth G. Játékos-edző: Nyúl Gábor. G.: Mohácsi a 17., Lázár a 32., ill. Balog K. (11-esből) a 74. percben. Jó: Dolezsán, Kocziha, Ancsin, Mohácsi, ill. Göcző, Horváth B., Miklya.

Ifj. Szabó Zoltán: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe és az első félidő a mienk volt. A második felvonásban feljavult a Megyer és a vége brusztolós lett, ettől függetlenül megérdemelten nyertünk. Ulrich Norbert mb. edző: – A második félidőben már úgy játszottunk, ahogy az elsőben is kellett volna. A jobb helyzetkihasználás döntött. Szabó Zoltán

Csanádapácai Előre FC–Mezőberényi LE 2–5 (1–2)

Csanádapáca, 70 néző. V.: Telek. Csanádapáca: Pós – Bereczki D. (Bozsó G.), Haba, Aszalós, Juhász P., Hrobár, Bozsó M., Rakonczai, Vígh, Uhrin (Mazula), Szűcs. Edző: Szikora Pál. Mezőberény: Rau – Fazekas, Székely, Tóth Cs., Kovács Gy., Bereczki G. (Buczkó), Durkó, Kajlik (Tóth J.), Burai, Adamik, Hoffmann. Edző: Benyovszki Róbert. G.: Haba a 35., a 46., ill. Haba (öngól) a 18., Bereczki G. a 44., a 78., Durkó az 52., Fazekas a 88. percben. Jó: Haba, Aszalós, ill. Kovács Gy., Adamik, Fazekas, Bereczki G., Durkó.

Szikora Pál: – Elkerülhető gólok miatt kerültünk hátrányba és hiába jöttünk vissza kétszer is a meccsbe, újra belehibáztunk. Benyovszki Róbert: – Mint a ködös Albionban: figyeltük az első félidőt, kevés játékkal. A másodikban már „tisztult” a helyzet, és néha jól is fejeztük be a támadásainkat. Sz. P.

Dobozi SE–Mezőhegyesi SE 0–6 (0–2)

Doboz, 50 néző. V.: Fűri. Doboz: Szabó B. – Váczi (Nyul Z.), Faragó G., Lukucz, Huszár, Barcsay, Balogh Á., Szigeti J., Köteles (Szabó Z.), Hollósi, Wagner. Játékos-edző: Barcsay Attila. Mezőhegyes: Varga P. – Jámbor, Varga T. (Györgyi), Balogh D., Zsilák, Szabó Zs. (Czene Z.), Isaszegi M. (Hrabovszki), Karancsi, Papp M., Faragó Á., Isaszegi B. (Boros). Edző: Ács Levente. G.: Zsilák a 37., a 44., a 62., a 67., Györgyi a 82., Balogh D. a 85. percben. Jó: Szabó B., Szigeti J., ill Zsilák, Karancsi, Balogh D., Varga P.

Barcsay Attila: – Köszönöm szépen azoknak, akik eljöttek játszani! Megérdemelt vendéggyőzelem. Ács Levente: – Az egész mérkőzésen komoly erőket mozgósítottunk, sok munkát fektettünk a támadójátékba. Sok támadást sikerült felépíteni, melyek többségét ezúttal eredményesen fejeztünk be. B. A.