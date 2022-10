A magyar párbajtőr vívás egyik sikertörténetének tartják az Olimpici Grand Prix versenysorozatát, amely a tizenhetedik évét kezdte meg, hagyományosan Hajdúhadházon, ahol a magyarok mellett szerb, ukrán, román és szlovák versenyzők is pengét fogtak.

Az újonc fiúknál 76-an vetélkedtek, ahol a korosztály legjobbja, Petrovszki Áron is elindult. Az elején kicsit izgult, de a hibátlan csoportkör után egyre jobban feloldódott. Szép győzelmekkel jutott be a döntőbe, klubtársát, Suhajda Pétert is legyőzve. Itt újabb békéscsabai, az élete első nyolcas döntőjébe nagy küzdelmek árán bejutó Kollár Milán volt az első ellenfele. Nem született meglepetés, Áron jutott tovább. Akit aztán Makai (BVSC), majd az aranycsatában a Balaton Vívóklub versenyzője, Kuznyecov sem tudott megállítani. Áron hibátlan teljesítménnyel lett aranyérmes. Kollár Milán pedig bebizonyította, hogy kötélből vannak az idegei, kétszer is egyetlen találat döntött a javára, 6. helyezése nagyon jó eredmény. A csabaiak közül Csarnai Roland 20., Szelezsán Martin 22., Suhajda Péter 26. lett.