Első vébéjén a dobogón Pásztorné Béres Mónika

Október a világbajnokságok hónapja a testépítésben a békéscsabai Fanatic Body&Fitness Power célkeresztjében három is szerepelt, s szerepel, ezek közül az elsőt, a szlovéniai Koperben már le is tudták, ám abban csak reménykednek, hogy a hétvégén Bolognában, majd november 5-én Policastróban is ott tudnak lenni.

Pedig ott lenne a helyük, hiszen a korábbi világbajnok Dénes József és a minap Szlovéniában remeklő Pásztorné Béres Mónika is képes nemzetközi szintű eredményre. A részvételhez – mint mindenhez – azonban pénz kell, nem is kevés. Azonban ne szaladjunk annyira előre, hiszen Koperben történt egy, s más. Az 58 esztendős Dénes József állítása szerint talán még soha nem érezte magát olyan jó formában, mint az IBFF világbajnokság előtt. Aztán nem sokkal a színpadra lépés előtt rosszul lett, ám végül rendbe jött annyira, hogy versenyezhessen. – A mastersban végül a hatodik helyen végeztem – mondta Dénes. – Nyerni szerettem volna, mert jól felkészültem, úgy éreztem, hogy a kétszáz százalékot ki tudom magamból hozni, ám ez végül nem sikerült. A rosszullétem után magnéziummal, káliummal és kálciummal próbáltam magam helyrehozni, szerintem túlságosan kevés só volt a szervezetemben. Mindenesetre az openben, valamint Pásztorné Béres Mónikával párosban elért egy-egy második hely némi kárpótlást jelentett. Openben a huszonöt és a negyven évesek között versenyeztem, egy lengyel srác előzött meg. Pásztorné Béres Mónika pedig fantasztikusan szerepelt, hiszen a Miss Fitness Over 40 kategóriában is dobogóra, annak is a harmadik fokára léphetett fel. Az első világbajnokságán vett részt. Nagyon ügyes volt, remek formát hozott, pedig a vébé előtt voltak nehézségei, hiszen Covidos lett, s emiatt edzéseket kellett kihagynia. Pásztorné Béres Mónika Dénes József nem szeretne lemondani a bolognai CIBB, és a két héttel későbbi policastrói IBFA világbajnokságról, az anyagiak hiánya miatt azonban lehet, hogy mégis. – Pedig úgy érzem, hogy még a szlovéniainál is jobb eredményre lennék képes, jó formában érzem magam – tette hozzá Dénes József.







