Péntektől jövő vasárnapig kerül sor a WAKO junior, kadét és gyermek kick-boksz világbajnokságra az olaszországi Jesolóban. A népszerű fürdőhely nem először ad otthont ennek a viadalnak, az idei vb minden korosztályt csatasorba állít. A Békés Megyei Harcművész Szövetség tájékoztatása szerint a 62 résztvevő ország összesen 1921 versenyző 2559 nevezését adta le összesen. A magyar válogatott a legtöbb, 209 versenyzővel indul, a mieinket követik a lengyelek, a görögök és a házigazda olaszok.

A magyar utánpótlás-válogatott gyakorlatilag a teljes nyarat végigdolgozta a klubedzéseken és az edzőtáborokban. Az utolsó simításokon is túl vannak a versenyzők, köztük a Békés megyeiek is. A Békés Megyei Harcművész Szövetség tagjai közül hat klub versenyzői utaztak a világbajnokságra. Mint minden évben, ezúttal is a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesületé a legnagyobb küldöttésg 28 versenyzővel. Emellett az orosházi Contact SE, a kétegyházi Dragon TKD, a battonyai Barátság SE, a füzesgyarmati Hegyesi KBSE és a Kondorosi Kick-boksz SE képviselteti magát Olaszországban. A lakótelepiek közül a Debreczeni Dezső mester vezette point-fighting csoport a legnépesebb, de a csabai tehetségek nem csak ebben a szabályrendszerben indulnak.

– Jó szívvel utaztam el a csapatommal, jól sikerült a felkészülés. Július vége óta célirányos edzésmunkával készültünk, az utolsó időszakban pedig a finomítások, a küzdelmi gyakorlatok kerültek előtérbe, persze csak óvatosan, nehogy megsérüljön valaki – értékelte a vb-felkészülést Debreczeni Dezső, akinek tanítványai között világ- és Európa-bajnok, illetve vb- és Eb-érmesek is akadnak. – Az utolsó hónapban nagyon sokat segített két korábbi sikeres válogatott versenyzőm, Opauszki Dávid és Hidvégi Nándor, akik kiscsoportos edzéseket tartottak a gyerekeknek, akik a versenysúlyukat hozták, biztosan nem lesz probléma a mérlegeléskor. Mindig a tisztes helytállásban reménykedek. Természetesen figyelem a mezőnyt, vannak esélyes versenyzőim, de azt is látom, jócskán lesznek olyanok is, akiknek nehéz dolguk lesz. Sok múlik a mentális állapoton, a pillanatnyi koncentráción. Jó néhány szülő is ott lesz a vb-n, ismerve őket, nagyon hangosan fognak szurkolni.

A formagyakorlatosok is gőzerővel készültek a megméretésre. Puravecz Péter mester, az orosházi Contact SE vezetője egyben, a magyar kick-boksz-válogatott szövetségi kapitánya leszögezte: az utóbbi időben rohamos fejlődésen átesett szakág szintén esélyes a vb-érmekre és a jó szereplésre.

– Összesen nyolc hazai klub huszonhárom versenyzője indul a világbajnokságon. Már a nyári, csongrádi központi edzőtábor óta is sok fejlődést tapasztaltam. Indolóink óriási akarással, hatalmas munkát belefektetve készültek, látszik a fejlődés a korábbi évekhez képest is. A tábor összekovácsolta a válogatottat, amely igazi közösség lett, s ez érezhető volt az utolsó edzésen is, segítették egymást a sportolók – fogalmazott Puravecz, aki kitért a három Békés megyei szakági vb-résztvevőre is:

– Bak Ágnes Panna nagyon jól felkészült, jó esélyekkel indul. Petrovszki Marci korosztályt váltott, így jóval nehezebb a helyzete, de jó formában várja a versenyt. Árvai Fruzsina kezdőnek számít ebben a szabályrendszerben, neki lesz talán a legnehezebb dolga.

A világbajnokságot a korábbi évek jól bevált programja alapján bonyolítják le. Pénteken elkezdődik a mérlegelés, ekkor tartják a hivatalos sajtótájékoztatót is. A Békés megyeiek zöme péntek indult el Jesolóba különbusszal. Szombaton lesz a magyar válogatott regisztrációja és a mérlegelés. Vasárnap rendezik a sok mindent befolyásoló sorsolást és ekkor tartják az edzők és versenybírók kötelező eligazítását is. A magyar bírói kart erősíti vb-n a tapasztalt füzesgyarmati Gasparik Róbert mester, „A” kategóriás WAKO nemzetközi versenybíró is.