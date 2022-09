A Békési FKC a Szigetszentmiklóst fogadta a férfi kézilabda másodosztály negyedik fordulójában szombat este. A végtelenül fordulatos találkozón a vendégek szívósan harcoltak, sokáig vezettek több találattal is, az utolsó percben is előnyben voltak, ám Haszilló Gergő két másodperccel a vége előtt szerzett góljával döntetlen lett a végeredmény. A békésiek négy kör után is őrzik veretlenségüket (két-két siker és döntetlen a mérlegük) és egy héttel a DEAC ellen bemutatott elképesztő hajrá és pontmentés után ezúttal is a sírból és az utolsó pillanatokban hozták vissza a meccset, otthon tartva egy pontot.

A női NB I-ben az Orosháza a tavasszal még első osztályú, az új idényben az egyik bajnokaspiránsnak számító nagy múltú Vasas vendége volt. A feszült, izgalmas és fordulatos összecsapás első félidejében az ONKC tudott fordítani egy öt nullás sorozattal, a két korábbi békéscsabait, Dombi Katalint és Kobela Tamarát is foglalkoztató fővárosiak pedig a második játékrészben produkáltak egy 4–0-s rohanást, megfordítva az állást. Másfél perccel a vége előtt kettővel vezetett a Vasas. Ekkor az orosháziak trénere, Morva Zoltán időt kért, majd 57 másodperc volt hátra a mérkőzésből, amikor Kenyeres Barbara 25–24-re módosította az állást. Jól védekeztek a Békés megyeiek, a Vasas passzív miatt el is veszítette a labdát, Pénzes Laura pedig a játékvezető jelzése után eldobta a labdát – az utolsó fél percben ezért a szabályok értelmében piros lap és hétméteres jár, a megítélt büntetőt pedig a jobbátlövő Iván Emese higgadtan értékesítette, egy pontot szerezve orosházi csapatának

Optimum Solar-Békési FKC–Szigetszentmiklósi KSK 33–33 (17–17)

NB I B-s férfimérkőzés. Békés, 300 néző. V: Sándor L., Szikszay

Békés: Takács Sz. – Fedor 4, Mezei R. B. 3 (1), Árpási 2, Laufer 2, Haszilló 6 (1), Hrabák 2. Csere: Szász 1, Varsandán Á. 1, Horváth L. 8, Dávid M. 4. Vezetőedző: Padla József. A Szigetszentmiklós legjobb dobói: Bécsi 7 (3), Váczi M., Szabó Bence 5-5

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 10. p.: 3–5. 15. p.: 8–8. 18. p.: 10–9. 23. p.: 11–14. 35. p.: 20–20. 42. p.: 21–25. 46. p.: 25–26. 49. p.: 27–29. 52. p.: 30–30. 57. p.: 31–32. Kiállítások: 12, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3

Padla József: – Lélektanilag fontos lett volna, mégis csak pillanatokra tudtuk átvenni a vezetést a kaotikus meccsen. A hajrában megint jól küzdöttünk, örülnünk kell az egy pontnak is.