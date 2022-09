Három hét szünet után a kilencedik fordulóval folytatódnak a küzdelmek az NB II.-ben. Az öt mérkőzés óta nyeretlen, a 20 csapatos második ligában a 13. helyen álló Békéscsaba 1912 Előre az utolsó előtti Mosonmagyaróvárt fogadja vasárnap délután a Kórház utcai stadionban. A közelmúltban edzőváltáson átesett, a Magyar Kupa harmadik körében két hete az NB III.-as Füzesgyarmatot csak hosszabbításban legyűrő, újonc óváriak finoman szólva sincsenek jó passzban, ugyan sorozatban négy vereség után a legutóbbi két bajnoki meccsükön 1–1-es döntetlent értek el, győzni utoljára augusztus hetedikén tudtak – remélhetőleg nem vasárnap délután térnek vissza a győzelem útjára...

– Mivel edzőváltás volt következő ellenfelünknél, nehezebb volt feltérképezni, és nyilvánvalóan csak az eddigi meccsek alapján készülhettünk, így ez tényleg az a mérkőzés, amikor csakis magunkra kell koncentrálnunk – nyilatkozta a klubhonlapon az Előrét irányító Brlázs Gábor, aki a bajnoki szünet alatt a szintén másodosztályú Tiszakécske elleni edzőmeccsel próbálta ritmusban tartani a csapatát. – Nagyon stabilan és zártan védekező csapat érkezik hozzánk, és elsősorban kontrákból próbál veszélyeztetni – idegenben nyilván ezúttal sem lesz ez másképp. Veszélyesek a pontrúgásaik is, amire különösképpen figyelnünk kell majd. Nem véletlenül szerepelnek ők is ebben a bajnokságban, megvan bennük a potenciál. Számunkra viszont szinte létfontosságú lenne a győzelem, ezt mindenki tudja, és mindenkiben nyomatékosítottuk is, úgyhogy hazai pályán és közönség előtt csakis a győzelem elfogadható! Ha minden egészséges játékosom meg tudja mutatni a pályán a legjobb tudását, akkor nem lehet probléma. Bízom a srácokban, mert megvan bennük az akarat és a tudás is!

A hosszabb kihagyás után egyébként húzós sorozatba kezdenek a Magyar Kupában is még versenyben lévő lila-fehérek: az Óvárral vívott csatát követően jövő szerdán újabb bajnoki kulcsmérkőzés vár rájuk az utolsó helyen álló Kozármisleny otthonában, majd jövő vasárnap a Diósgyőr érkezik keleti rangadóra a Viharsarokba.

Merkantil Bank Liga NB II. 9. forduló. Október 2., vasárnap. 15.00: Békéscsaba 1912 Előre–Mosonmagyaróvár, Gyirmót–Nyíregyháza, Dorog–Kozármisleny, Szentlőrinc–Diósgyőri VTK. 17.00: MTK Budapest–Csákvár, Kazincbarcika–ETO FC Győr, Pécs–Szombathely, Ajka–Siófok, Tiszakécske–Soroksár, Szeged-Csanád GA–Budafok.