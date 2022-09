Szuperrangadót játszanak a B osztályban, a nagy kérdés, hogy a Kondoros, vagy a Csorvás veszíti el veretlenségét. Döntetlen esetén mindkét együttes makulátlan mérlege sérül, ráadásul az idén várakozáson felül szereplő Kevermes is nyakukra jön. A két együttes akkor is presztízsmeccset vívott egymással, amikor kevésbé ment a játék, most, hogy dobogón tanyáznak, még nagyobb harcra van kilátás.