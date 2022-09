– Ma volt az utolsó nap a kihívásokból, teljesült a vágyam (és nemcsak gondolatban) a valóságban is. Sorozat éremmel térhetek haza – nyilatkozta hírportálunknak, miközben fogadta a sok gratulációt. Arról is mesélt, hogy testben és lélekben is egy nagyon megterhelő időszak áll mögötte. Ám a színvonalasan megrendezett Európa-bajnokságon remekül érezte magát.

– Nagyon jó volt és örömmel gondolok vissza Rómára – tette hozzá immáron az örök város látnivalóiban gyönyörködő bajnoknő, aki kihasználja olaszországi tartózkodásának minden pillanatát.