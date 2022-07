Vaszileva ezekben a napokban a Nemzetek Ligájában szerepel a bolgár nemzeti csapattal, ezért a tényleges békéscsabai bemutatására még várni kell.

A kitűnő játékos interjút adott a BRSE klub honlapjának, és elmondta, hogy már az előző szezon közben eldőlt, hogy Nyíregyházáról távozni fog. Nem sokkal később pedig megkeresték Békéscsabáról, hogy szeretnék leigazolni.

Elkezdtünk tárgyalni, a folyamat során pedig azt éreztem, hogy a céljaink, a mentalitásunk és a munkamorálunk is passzol – emlékezett vissza a tárgyalásokra a bolgár játékos. – Úgy gondolom, hogy én is segíthetek a csapatnak, és a csapat is segíthet nekem, hogy jobb játékossá váljak. Kívülről is kiválóan szervezett és profi klub benyomását kelti a BRSE, jó irányba halad, ez is vonzó volt számomra.

Vaszileva elárulta, hogy addig nem szeretett volna senkivel sem kommunikálni, amíg nem lett hivatalos a megállapodás, mert hát sosem lehet tudni… Ezért még a szintén Nyíregyházáról Békéscsabára igazoló csapattárssal, Pintér Andreával sem egyeztetett.

Láttam, hogy Andi éppen nyaral, nem is akartam zavarni, de amint jön a szünet számunkra a Nemzetek Ligájában, felveszem vele is a kapcsolatot.

Vaszileva elmondta még, hogy Békéscsabát, a várost még nem annyira ismeri. – Eddig mindössze egyszer volt időm körbenézni a városban, de amit láttam, az tetszett. A szurkolók pedig fantasztikusak, mindig szép számmal vannak jelen a hazai meccseken, és remek hangulatot csinálnak!