A nyár a harcművészek nagy családjában is az edzőtáborok idejét jelenti. Lehetőséget teremtve arra, hogy új technikákat és szakmai módszereket ismerjenek meg a sportolók, ezen kívül a jó hangulat és az összetartás erősítése is fontos tényező egy-egy összejövetel során. Ahogyan a Békés Megyei Harcművész Szövetség vezetője, shihan Gregor László 8. dan fogalmazott: ha egy tábor évek óta szép élményt jelent, nem csoda, hogy örömmel térnek vissza a résztvevők.

Ilyen esemény a romániai tengerparti üdülőhelyen, Venuson megrendezett harcművész és önvédelmi tábor, amelyet az idén immár huszonötödik alkalommal szervezett meg hanshi Robert Manole 9. dan ju-jitsu nagymester, aki régi ismerőse a magyar harcművészeknek, hiszen az évtizedek alatt több magyarországi táborban is vezetőként oktatott.

Magyar és Békés megyei résztvevője 2006 óta van a Fekete-tenger partján lévő tábornak. Az utóbbi években az eseményt együtt tartják a Román Kempo Szövetség országos összejövetelével, ezen kívül edzőképzés és szakmai előadások is színesítik a programot.

Idén a versenyzők szép számmal látogattak el Venusra, több mint hatszáz harcművész edzett a tengerparti homokon, emellett egy ukrán utánpótlás cselgáncscsapat is tréningezett az egyik szálloda edzéshelyszínén.

A találkozó utolsó napjaira esett az a kiemelt képzés, amelyen egy öt tagú magyar delegáció is részt vett. Pospischil Tamás 7. dan (Óbudai Jutsu Kai Kan) tai-jitsu és ju-jitsu technikákat oktatott, kyusho elemekkel. Gregor László (Békéscsabai JALTE) a goshinkai karate önvédelmi részéből adott ízelítőt. Gasparik Róbert 3. dan (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat) pedig a komplett táborozó csapat bemelegítését vállalta magára.

A magyar mestereknek Adrian Belean segített, vállalta a tolmácsolás nem könnyű szerepét. Ezen kívül további külföldi és helyi neves neves harcművészek is tanítottak. a gárdát. Vagyis, aki tanulni érkezett, az ismét okulhatott. A táborban ju-jitsu övvizsgát is rendeztek. Gregor László elmondta, ha a jövőben is meghívást kapnak, örömmel térnek vissza a tengerhez román harcművész barátaikhoz, a Budó jegyében.