Nem lazsálnak a Füzesgyarmat SK NB III.-as labdarúgócsapatánál. A harmadosztály 20 csapatos Keleti csoportjában az előző idényben tizedik helyen végzett klubnál a játékosok már június 20-án megkezdték az egyéni edzéseket a július utolsó hétvégéjén esedékes bajnoki rajtra, június 27-e óta pedig a komplett keret együtt tréningezik. A szakmai munkát továbbra is Szabados Tamás vezetőedző irányítja. A klubvezetés megítélése szerint szükséges volt a játékosállomány átalakítása és frissítése, ahogyan a klubhonlap egyik cikke fogalmazott: azért is, hogy a minőségi munka a legutóbbinál jobb eredménnyel párosuljon. Így korántsem meglepő módon nagy volt a mozgás az utóbbi hetekben.

Ami a távozókat illeti, Bereczki Bence, Borbély Zsombor, Bukor Zoltán Márk, Ferenczi József Máté, Hussein Shadi, Lippai Tibor, Mazán Barnabás, Márkus Martin és Tóth Bence is máshol kezdte el a felkészülést az új idényre. Érkezett a nagy munkabírású, atletikus szélső védő, Bajor Tamás András (Bicske) és az NB I.-es múlttal is rendelkező belső középpályás Bódis István Norbert (Tiszafüred).

Egyéves hajdúszoboszlói kitérő után újra gyarmati szerelést húz az irányító középpályás Kis Szabolcs, míg a szélsőként és támadóként is bevethető, 18 éves Kiss Gábort a Vác-Deákvártól igazolták le a sárrétiek. Megszerezték a törökszentmiklósi Orovecz Ádámot és a balszélső Szilágyi János Mártont is, aki a helyi utánpótlás neveltje, és a debreceni és a békéscsabai akadémia érintésével került vissza a klubhoz. A védő Cristian Urbanowski a román harmadosztályú bajnok CA Oradea stabil kezdőjátékosaként érkezett, míg a hátvéd Nikola Vasziljevics az NB II.-es Nyíregyházával történt egyeztetés után, tiszaújvárosi kölcsönjátékát követően került végleg a csapathoz. A békéscsabai nevelésű kapus, Zsibrita Gergő ugyancsak Törökszentmiklósról tette át székhelyét. A héten pedig újabb két igazolást jelentett be az egyesület: a hajdúböszörményi nevelésű támadó középpályás, Szabó Bence a debreceni akadémia érintésével a Budapest Honvéd Akadémiáról igazolt át, a Debrecenből induló támadó, Virág Tamás pedig Újpest után veheti fel a piros-fehér mezt.

Az új bajnoki kiírásban – a Békéscsaba 1912 Előre második csapatával és a frissen feljutott Körösladány MSK-val egyetemben – a Keleti csoportba besorolt gyarmatiak is öt felkészülési mérkőzést terveztek az alapozás során. Az elsőt, a szintén harmadosztályú Hódmezővásárhely ellen már le is tudták, az elmúlt időszak nagy hőségében lejátszott találkozó egy-egyes döntetlennel zárult.

– Mindenki megkapta a saját posztjához kapcsolódó instrukciót a kezdés előtt. Számomra nagyon fontos az első benyomás, ez alapján kijelenthetem, hogy több játékosunkban is jelentős potenciál van. Ahhoz képest, hogy még nem ismerjük egymást, vállalható volt ez a produkció – értékelte az első kilencven perc játékát Boros Tibor szakmai koordinátor.

Az egyesületnél fontos célnak tartják, hogy az edzőmeccseken kialakuljon a végleges játékoskeret, amely ütőképesebb, eredményesebb, sikeresebb lehet az elmúlt évadhoz képest. Ehhez a következő lépést szombaton, ugyancsak hazai pályán az NB III.-as rivális Karcag ellen teheti meg az együttes. A hátralévő három felkészülési találkozón sorrendben a Körösladánnyal (július 13.), a Békéscsaba második csapatával (július 16.) és a Makóval (július 24.) mérkőzik meg a Füzesgyarmati SK – mindannyiszor otthon, és csupa-csupa harmadik vonalbeli riválissal. A gyarmatiak a Magyar Kupában az augusztus 6–7-i hétvégén lépnek pályára először.