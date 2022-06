Még véget sem ért a vívóidény, máris elkezdődött a pontvadászat a jövő évi ranglistákra. A vívók úgynevezett előválogató versenyekkel kezdték meg a 2022–23-as szezont. A kadet és junior korú versenyzők már a jövő évi világ- és Európa bajnokságra válogatóztak. A helyszín a pécsi Lauber Dezső sportcsarnok volt.

A szombati versenynap a kadeteké volt. A nők 75 főt számláló mezőnyében Gachályi Gréta képviselte a békéscsabai Alföld Vívó Akadémiát.

A csoportfordulót egyetlen vereséggel abszolválta. A direkt kieséses táblán aztán nem sok esélyt hagyott ellenfeleinek. Három magabiztos győzelemmel jutott be a döntőbe, ahol a Honvéd vívója, Almási ellen vívta legszorosabb asszóját (15:10). A hazaiak versenyzője, Jakobi következett, aki a korosztály közvetlen élvonalához tartozik. Gréta a csörte elején 5:0-ra elhúzott és végül 15:9-re nyert.

A nagydöntőben meglepetésre Szilárd Anna (Honvéd) várt rá. A fiatal tehetség nem tudott komoly ellenállást kifejteni, egy pillanatig sem volt kérdés, hogy ki a jobb vívó. Gréti 15:4-re (!) hozta az asszót, s esélyeshez méltó magabiztossággal nyerte a versenyt.

Békéscsabai részről a nagyon fiatal tehetség, Petrovszki Áron is bemutatkozott a versenyen, két győzelemmel jutott tovább a csoportjából. A szolnoki Nagy azonban még nagy falatnak bizonyult, így sok tapasztalat mellett az 58. hellyel gazdagodott.

Vasárnap aztán szép számú (108 női, 131 férfi versenyző) junior lépett pástra. Az urak kezdtek, s a papírformának megfelelően mind Lenkefi Soma, mind Tóth Marcell továbbjutott csoportjából. Ezt követően viszont egyiküknek sem sikerült legyőznie hátrébb sorolt ellenfelét. Hideg zuhany. Ennél bizony többre hivatottak mindketten.

A női mezőnyben ugyanígy járt klubtársuk, Kovács Emese is. Remek csoportkör, majd vereség egy gyengébb képességű ellenféltől. Csabai részről egyedül Gachályi Gréta maradt versenyben. A csoportból most is öt győzelemmel és egy vereséggel jutott tovább, a táblán két könnyebb asszó után aztán a sűrűjében találta magát. Először a mindig kellemetlen Kálmán Zillét (Honvéd) győzte le, majd Európa-bajnok társával, a székesfehérvári Salamon Rékával vívott öldöklő csatát a dobogóért (15:13). A következő ellenfél az egy hete az U23-as Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett vasasos, Gálfalvy Réka volt. Gréta ekkor már nagyon fáradt volt, csak a szíve vitte előre. Kiélezett küzdelemben 14:14 után ő adta a győztes találatot. A döntőben válogatott társa, Wimmer Dorina (MTK) várt rá. A két lány régóta ismeri, tiszteli egymást, így nagy taktikai csata folyt a páston. Az utolsó néhány másodpercig Gréta vezetett, de ellenfele kiegyenlített, s a hosszabbításban ő adta a győztes találatot.