A 25 éves, saját nevelésű irányító 2014-ben mutatkozott be a csabai felnőttcsapatban, ahová tavaly tért vissza, korábban megfordult többek között az Egernél, a Kecskemétnél és a Szentendrénél is.

– Nehéz idényen vagyok túl, hosszabb sérülés után kellett újraépítenem magam, így a sikerek mellett sok küzdelem is jellemezte az elmúlt évet. Nagy örömmel tölt el, hogy a következő idényben is nevelőegyesületemben játszhatok és még boldogabbá tesz, hogy ezt a feljutást kiharcolva, az első osztályban tehetem. Még keményebb idény vár ránk, de az a csapatszellem, amely eddig is jellemzett minket, kiegészülve a nagyszerű szurkolótáborunkkal, biztosíték lehet arra, hogy elérjük a kitűzött céljainkat – tekintett előre a klub honlapján a hosszabbítás kapcsán Borbély Márta.