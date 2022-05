A fővárosban rendezték meg a napokban a légtorna magyar bajnokságot. A békéscsabai Sportolj Békés Megye Sportegyesület első próbálkozója Bácskay Adél volt, akit a 15-17 évesek junior B kategóriájában a Silk divízióba neveztek. Adélnak nyolc ellenfele volt, és nagyon profin állt a versenyhez.

– Picit izgult, de a talaj részt is és a silk-elemeket is pontosan végrehajtotta. Számos ügyes lányt láttunk az ellenfelei között, fogalmunk sem volt, hogy melyik helyre sorolják be, de mivel nagyon szépen versenyzett, őt hozták ki bajnoknak. Hatalmas öröm volt számunkra és nagyon büszke vagyok rá, hogy békéscsabai színekben versenyezve magyar bajnoki címet hozott haza – számolt be edzője, Varró Renáta.

Másnap a karika divízióban, a junior A kategóriában 21 fős mezőnyben versenyző 10-14 éves gyerekek álltak a szerhez. Kopcsák Lujza szép kivitellel, tűpontosan végezte a gyakorlatát, amelyben a művészi hatást is kihangsúlyozta. Kosztik Emma Dóra, bár hibázott a szaltós elemében, a gyakorlat többi részét pontosan végrehajtotta. Betartotta a három másodperces elem-kitartási szabályt, és a zenével is jól működött együtt. A művészi hatást is megemelte, sokat javított az előző versenyéhez képest.

Fekete Regina sietett az elemek végrehajtásában, emiatt jóval hamarabb fejezte be gyakorlatát. Göblyös Laura bár izgult, nagyon szépen hajtotta végre az elemeket. Figyelt a zenére, és még a művészi hatást is gyakorolta azzal, hogy sokszor kimosolygott a bírókra. Erre a napra is jutott egy csabai bajnoki cím, mivel Kopcsák Lujzát hirdették ki győztesnek. Kosztik Emma a 11., Göblyös Laura a 13., Fekete Regina a 21. helyen végzett. Laura még csak 11, Regina csupán 10 éves.

– Minden versenyző nagyon jól teljesített. Büszke vagyok rájuk! Örülök, hogy ilyen szép eredményekkel öregbítettük Békéscsaba jó hírét – értékelt Varró Renáta elégedetten, akit Farkas Dalma segített a felkészítésben. Az edző elmondta még, hogy a rendezés kiváló volt, szép helyszín fogadta a versenyzőket. Pontosan tartották az időrendet, s ami meglepetést jelentett, hogy az egyesületek képviselői emlékplakettet vehettek át, ezáltal megköszönte, hogy népszerűsítik a légtorna sportágat.