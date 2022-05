Ezt szeretné megakadályozni a Békéscsaba, amely bizony az első hazai mérkőzéshez hasonlóan a szerdai csabai találkozón is meccslabdához jutott a harmadik játszmában. Amit mindkétszer el is vesztegetett, de amíg múlt csütörtökön végül öt szettben győzni tudott, addig szerdán nem, a nyitásfogadásban és blokkteljesítményben is feljavuló fővárosiak fordítani tudtak 0–2-ről és elvették a Békéscsaba pályaelőnyét, saját kezükbe téve a sorsukat.

Nehezen is emésztette meg a vereséget Tóth Gábor, a csabaiak vezetőedzője, aki az ilyenkor kötelező edzői nyilatkozatok elmondása után villámgyorsan eltűnt a küzdőtérről, hogy kicsit átgondolja az elmúlt két és fél óra történéseit.

A Békéscsaba nem adja fel (hogyan is adhatná fel, amikor tavaly a Kaposvár elleni elődöntőben is képesek voltak hátrányból megfordítani a szériát), mindenki fogadkozik, hogy él a lehetőséggel és kikényszeríti az ötödik mérkőzést, amit a békéscsabai katlanban rendeznek meg.

A 17.30 órakor kezdődő mérkőzést Tillmann Gyula és Halász Tibor vezeti majd.