NB I B.-s férfi mérkőzés. Orosháza, 150 néző. V.: Hajdu T., Halász. Orosháza: Pajkó 1 – Pásztor M. 3 (1), Döme 2, Mihály, Kovács B. 2, Tóth K. 8, Lászlai 2. Cs.: Varga I. (kapus), Kecskés 4, Kiss R. 1, Takó 3, Bella 1, Németh L. 1 (1), Antal 4. Edző: Kovács Attila. A PLER-Budapest legjobb dobója: Szakály 6 (2). Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/3.

A mérkőzés elején 2–0-ra elhúzott a PLER, az Orosháza Pásztor büntetőjével szépített, majd Tóth Károly találatával egyenlített. A folytatásban is rendre a vendégek szereztek előnyt és a 8. percben már ismét kettővel vezettek (4–6). A hazaiak a félidő közepén egalizáltak, majd nem kis részben Pajkó bravúrjainak köszönhetően a vezetést is megszerezték. Ezután ismét fordult a kocka, néhány buta hibát követően a 24. percben ismét kettővel vezettek a fővárosiak (11–13), azonban a félidő végére Tóth Károly révén sikerült behozni a hátrányt a hazaiaknak.

A második félidő ismét két vendéggóllal kezdődött, az orosháziak büntetőt és ziccereket hibáztak, csak a 35. percben sikerült kapuba találniuk, majd Tóth Károly góljaival gyorsan sikerült is behozni a hátrányukat. A kapuban Pajkó továbbra is remekelt, így a 39. percben megint a hazaiaknak állt a zászló, ekkor volt 20–18 az állás. A félidő közepén tovább hízott az orosháziak előnye, Kecskés két parádés üreskapus góljának köszönhetően, majd az 56. percben Pajkó is betalált, ekkor már hattal vezettek a hazaiak. A végjátékban sem lazítottak a házigazdák, akiktől parádés megoldásokat láthatott a publikum. A csereként beállt Varga Imre büntetőt hárított és Tóth Károly kínai figurás gólja tette fel a koronát csapata péntek esti teljesítményére.

Harcos, változatos mérkőzést vívott egymással a két volt NB I-es csapat, végül a második félidőben feljavult Orosháza kaparintotta meg a pontokat.

Kovács Attila: – Magas színvonalú mérkőzésen sikerült nyernünk. Az ellenfelünk is nagyszerűen kézilabdázott, de a második félidőben tovább javult a játékunk és megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapatnak! Büszke vagyok rájuk!