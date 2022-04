NB I B.-s férfi-mérkőzés. Szigetszentmiklós, 30 néző. V.: Győr, Hadas. Békés: KISS O. 1 – Osgyán 1, Haszilló 2, LAUFER 5, ÁRPÁSI 5, Szász, Fedor 2. Cs.: Borbély, Takács (kapusok), MEZEI 9 (3), VARSANDÁN Á. 7, Hrabák 3, Kiss R. 1, Lele 1, dr. Czina, Dávid 3. Edző: Padla József. A Szigetszentmiklós legjobb dobói: Márton 4 (2), Hódi 4, Kavin 4.

Kiállítások: 12, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3.

Laufer szerezte a mérkőzés első gólját, amire hárommal válaszoltak a házigazdák. A Szigetszentmiklós a 8. percben vezetett utoljára két góllal (4–2), mert a fokozatosan játékba lenülő békési együttes ellenfele hibáit kihasználva, egy négyes szériával fordított (4–6).

Padla József együttese a folytatásban is lendületesebben játszott, fegyelmezett védekezéssel és Kiss kapus bravúrjaival folyamatosan növelte az előnyét (19. p.: 6–10). Egy ideig állandósult a 3-4 gólos békési vezetés (26. p.: 11–14), a félidő végén azonban újra a „gázra léptek” a látogatók, így az addigi legnagyobb előnnyel térhettek pihenőre.

Árpási Patrik találataival a második játékrészt is a vendégek kezdték jobban (34. p.: 11–19), ami a mérkőzés további részére is kihatással volt. A szentmiklósiak a félidő közepéig tisztes távolból még tartani tudták a lépést (46. p.: 20–27), az utolsó negyedórára azonban mintha elkészültek volna az erejükkel. A nagy kedvvel kézilabdázó békésiek egy újabb remek 5 perces rohammal tekintélyesre növelték az előnyüket (20–33), és ez a különbség a mérkőzés végéig meg is maradt.