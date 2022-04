A versenyek elmaradása nem csak motiváció hiányát jelentette, de a felkészülést is gátolta az év legfontosabb megmérettetésére, a korosztályos világbajnokságra. Ezért is nagyon fontosak az elérhető egyéni versenylehetőségek, s ezért utazott Bulgáriába, Plovdivba a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület (JALTE) Debreczeni Dezső vezette point-fighting kick-box csapata, a Plovdív Open „B” kategóriás nemzetközi versenyre, amelyen magyar, bosnyák és bolgár sportolók vettek részt. Nagy kihívást jelentett a verseny a fiataloknak.

A bolgár kick-box az utóbbi években ugrásszerűen fejlődött a tatamis szabályrendszerekben. Új edzőtermek, a versenylehetőségek biztosítása, jó marketing munka, meghatározó olasz sztáredző szerződtetése – mind azt mutatta, hogy a fejlődés nem véletlen.

A csabai fiatalokat bizony nagy erőpróba elé állította a viadal, jól szolgálva fő célját, a felkészülést. A JALTE sportolói megállták a helyüket, hiszen a tizenkilenc érmet szerzett csapatból a negyedik helyen végeztek az éremtáblázaton 19 arany–, 11 ezüst–, és 9 bronzéremmel.

Debreczeni Frida, Szikora Bence és Jancsó Lili 3 aranyérmet szerzett, de nem sokkal maradt le tőlük Viczián Dániel sem két arany és egy ezüstérmével. A sikerhez hozzájárult Laurincz Boglárka és Viczián Dániel segédedzői munkája, és Malatyinszki Mihály szervező tevékenysége.

Debreczeni Dezső vezetőedző így értékelt: – A szinte a teljes bolgár kick-box mezőnyt felsorakoztató versenyre meghívást kapott a Debreczeni Team csapata. Amikor megérkeztünk, szívélyes fogadtatásban volt részünk, amiről a vendéglátó sportbarátaink gondoskodtak. Nagyon színvonalasan megrendezett, jól szervezett, nagyon jó versenyen vehettünk részt. Az egész viadal során minden gördülékenyen haladt. Az erős mezőnyben, igazán szoros meccseket vívtak versenyzőink, nemzetközi és kontinens viadalokról jól ismert harcosokkal is. Tapasztalt, sportszerű bíráskodás jellemezte az egész rendezvényt. A verseny a felkészülésen túl, lehetőséget biztosított a bolgár és bosnyák mezőny feltérképezésére amit a hazai pályájukon tehettünk meg, ezzel még több tapasztalatot szereztünk. Szóba került egy hosszú távú együttműködési javaslat a vendéglátó Star Team csapatával. Miszerint a nagy nemzetközi viadalok elmaradása miatt újra kell gondolni a versenyek szervezését, és ha kisebb létszámmal is, de meg kell próbálni a nemzetközi mezőny csapataiból néhányat egy adott ország kick-box mezőnyével megismertetni. Hasonlóan, mint ahogyan erre most sor került. A tervek szerint a nem túl távoli jövőben, Békéscsaba is otthona lehet hasonló, nemzetközi csapatokat is vendégül látó rangos utánpótlás kick-box eseménynek.

Eredmények. Point-fighting szabályrendszer.

Felnőtt korosztály. Férfiak. 63 kg: 2. Viczián Dániel. Nők. 55 kg: 2. Viczián Vivien.

Junior korosztály. Férfiak. 63 kg: 1. Viczián Dániel. 69 kg: 1. Viczián Dániel. Nők. 55 kg: 3. Viczián Vivien. 60 kg: 2. Pántya Réka. +70 kg: 1. Pántya Réka.

Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. Fiúk. 32 kg: 1. Szikora Bence. 37 kg: 3. Jancsó Barnabás. 42 kg: 3. Gyeraj Ákos. 52 kg: 2. Csiernyik Zsombor. 57 kg: 3. Csiernyik Zsombor. Lányok. 42 kg: 2. Kása Hanna. 50 kg: 2. Fördős Jázmin. 55 kg: 2. Szabó Szófia. +65 kg: 1. Jancsó Lili.

Kadett 1 (serdülő) korosztály. Fiúk. 32 kg: 1. Szikora Bence. 47 kg: 3. Szűcs Levente. Lányok. 28 kg: 3. Jancsó Csenge. 32 kg: 1. Debreczeni Frida. 37 kg: 1. Debreczeni Frida. +47 kg: 1. Jancsó Lili.

Gyermek korosztály. Fiúk. 30 kg: 1. Szikora Gergő. 33 kg: 2. Szikora Gergő. Lányok. 27 kg: 1. Nátor Petra. 30 kg: 1. Debreczeni Lilla. 33 kg: 2. Debreczeni Lilla. +36 kg: 1. Batke Erzsébet.

Kezdők kategóriája. Point-fighting szabályrendszer. Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. Fiúk. 42 kg: 2. Jancsó Barnabás.

Kadett 1 (serdülő) korosztály. Fiúk. 47 kg: 1. Szűcs Levente. +47 kg: 1. Szűcs Levente. Lányok. 28 kg: 1. Nátor Petra.

Light-contact szabályrendszer.

Junior korosztály. Lányok. 60 kg: 3. Pántya Réka. Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. Fiúk. 42 kg: 3. Gyeraj Ákos. Lányok. 42 kg: 3. Kása Hanna.

Kadett 1 (serdülő) korosztály. Fiúk. 32 kg: 1. Szikora Bence. Lányok. 32 kg: 1. Debreczeni Frida. +47 kg: 1. Jancsó Lili.

Kezdők kategóriája. Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. Lányok. 42 kg: 2. Kása Hanna.