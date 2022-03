A mostani vállalkozásról a 61 éves Szarvas Mátyás, a Körösök Völgye Turista Egyesület többszörös világkupagyőztes és országos bajnok ultrafutója a következőket mondta: – Másfél évvel ezelőtti extrém vállalkozásomnál úgy gondoltam, ennél nehezebb helyzetben nem szervezhetek egy ekkora kihívást. Tévedtem. Az utóbbi hetek emberhez nem méltó helyzete még egyet csavart a szervezés, az előkészítés történetén. Ilyenkor lenne a legkönnyebb föladni, ám az nem én lennék. Vállalkozásom pont ennek ellenkezőjéről szól: sose add fel! Akkor se, ha tele van ígérettel a padlás, akkor se, ha magukat fontosnak tartó emberek sokadszor is hülyére vesznek… Miért? Mert az üzenetem lényege pontosan az: neked kell megtalálnod a megoldást a problémáidra, neked kell meghoznod a döntést, neked kell megtervezned az utat, és neked is kell végigmenned rajta! Egyetlen dologban közös a cselekvésünk: a bolygó tekintetében. Abban, hogyan vigyázunk rá, s egyáltalán akarunk-e még vigyázni rá, vagy szervezzük körülbelül száz ember számára a lassan tízmilliárdból, hogy elmenjen a Marsra… Nem volt véletlen másfél évvel ezelőtti vállalkozásom egyik legfontosabb üzenete: „A Marsra menni? Minek? Itt a Föld nevű bolygó, csak vigyázni kellene rá…”

Szarvas Mátyás másfél évvel ezelőtt, 2020 őszén ugyanilyen körülmények között, a vírus második hulláma közepette javította meg saját Országos Kékkör Futás-világcsúcsát négy nappal, bizonyítva, hogy lehetetlen nincs. Ennek szellemében vágott bele tavaly de­cemberben a felkészülésbe, közben pedig a hosszú futások, az edzőtermi edzések közepette azzal szórakoztatta magát, hogy biztosan jó lesz valamire az elvégzett munka, kárba nem vész. Az elmúlt bő egy hónapban már eljutott arra a szintre, amikor a csúcsterhelésbe is belevághat. Természetesen azért nem cél nélkül teszi ezt, azonban a sportolók most valóban időnként külső dolgok fogságában vannak. Jó példa erre az EMU 6 Day Race hatnapos balatonfüredi ultrafutó-világkupa, melyet a szervezők az eredeti májusi időpontról ismét szeptember elejére tettek át, épp a még mindig bizonytalan helyzet miatt. Két dolog van, ami biztos Szarvas Mátyás idei programjában: az egyik a kedvenc csehországi versenye, melyet a nyár közepén rendeznek Kladnóban. A sok nagyszerű élménye, a világ legjobb eredményei mellett a tavalyi éve ezen a versenyen nem úgy sikerült, ahogyan eltervezte, egy akut probléma miatt, de pontosan ez viszi vissza a sportolókat a következő megmérettetésre, hogy feledtetni tudják önmagukkal az ilyen emlékeket.

A hatnapos ultrafutó-világkupa is a tervek között szerepel. A mostani Kékkör-futás a befejezését jelenti egy olyan, több éve zajló fizikai és mentális felkészülésnek, amely egy 2023-ban induló, világszinten is egyedülálló extrémvállalkozás-sorozatra készíti fel Szarvas Mátyást. Megszokhattuk már tőle, hogy vállalkozásai sosem öncélúak, sokkal inkább a közösséget célozzák. Ez ebben az esetben különösen igaz, hiszen e több éven át zajló, valóban extrém célokat tartalmazó eseményfolyam három kontinens nagyon sok országát érinti majd, alapvetően a környezetvédelmet, a klímaváltozást, a természetvédelmet a középpontba helyezve. A középpontban csodálatos útvonalak, hegyek, hegycsúcsok lesznek, melyek már önmagukban is figyelmet érdemelnek, az esztétikát a teljesítménnyel összekötve azonban valóban odavonzzák majd az emberek figyelmét az egész kontinensen, szerte a világon.

Szarvas Mátyás március 7-én hajnalban vág neki Szigligetről az első 85 km-es távnak, amelynek a Sümeg melletti Sarvalyi erdészház lesz a végállomása. A mostani út érdekessége, hogy a 2020-assal szemben ezúttal a másik irányból teljesíti a 2560 km-es, negyvenezer méter szintkülönbségű távot. A tervek szerint Békés megyébe is eljut, Szarvasnál lép majd be a megyébe, Okányt és Biharugrát is érinti. Az elképzelések alapján Szarvas Mátyás a vállalkozás zárásaként, a 38. napon, április 13-án érkezik vissza Szigligetre.

Hírportálunk igyekszik a Kékkör-futás legfontosabb eseményeiről beszámolni majd a következő hetekben.