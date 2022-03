A Békéscsabai Mazsorett Együttes műsora vezette fel a megnyitót, majd a Himnusz elhangzása után egy perces néma tiszteletadással emlékeztek a közelmúltban elhunyt, a megyei szövetség munkáját segítő Wertheim Albert ezredesre, és Bartyik Jenő mesterre, valamint a napokban az ukrajnai harcokban elhunyt Jevgen Zvonok, 22 éves ukrán kick-box bajnokra.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere megnyitójában kiemelte, két éve találkoztak itt a diákolimpia résztvevői, és most a megújult városi sportcsarnokban örömmel fogadja a város ismét az ország legjobb kick-boxosait. – Örvendetes, hogy a sportág bekerülhet az olimpiai programba, lehet, hogy a 2028-as los-angelesi nyári játékok résztvevői közé olyan fiatal is bekerülhet, aki most itt küzd a csabai tatamin.