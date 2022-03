A Békéscsabai Siklóernyős Klub titkárával és egyben versenyzőjével, Pálenkás Györggyel még 2021 nyarán beszélgettünk, akkor még a harmadik helyen állt a 2021-es MKK tabelláján.

A csabai ernyős ezek után visszaesett, sokáig a „B” kategória ötödik-hatodik helyen állt, mikor augusztus végén megtörtént az áttörés.

– Egész nyáron nagyon szép eredményeket értem el, még a Balatont is átrepültem, de egyik sem hozta meg az áhított 200 kilométeres repülési távot – mesélte Pálenkás György. – Végül aztán augusztus végén egy hétig olyan idő volt az Alföldön, ami alkalmas volt egy nagyobb, dupla pontozást érő háromszögrepülésre – tette hozzá.

Pálenkás György a Balaton felett

A lehetőséggel élt is a versenyező, a körösladányi csörlős startjával először Gyomaendrődre, utána Szabadkígyós felé vette az irányt, ahonnan visszatért Körösladányra. A 110 kilométeres háromszög meghozta a gyümölcsét, 199,5 pontot érdemelt a hat óra, negyven perces repülés.

Pálenkás Györgyöt az idei tervekről is faggattuk.

– Nekem kevesebb opcióm van a távrepülésre, de négy háromszögrepüléssel meg lehet nyerni a kupát, amit akár itt, az Alföldön is meg tudok csinálni. Ezeket amúgy is szebb feladatnak találom, és a kihívás is nagyobb. Ehhez persze hosszú távon új eszközökre is szükségem lesz, hiszen egy ötéves ernyővel repülök – ecsetelte a csabai ernyősök versenyzője.

Oktatna, toborozna a pilóta

A tavalyi évben megkezdett vezetőségi cserék a Békéscsabai Siklóernyős Klubban lezárultak, az új vezetés – köztük Pálenkás György – eszközbeszerzésre pályázik, szponzorokat keres.

– Saját telepítésű távirányítós csörlőt, tandemernyőt, oktatóernyőket szeretnénk beszerezni, én pedig idén meg szeretném csinálni az oktatói tanfolyamot, amihez jelenleg már megvan a „B” vizsgám, a háti motoros vizsgám, illetve a csörlőkezelői vizsgám is – mondta. – Bár a magyar siklóernyősök a világ élvonalában vannak, de szabadidősportként kevés támogatást tudunk igénybe venni, amikre viszont igen nagy szükségünk lenne a klub fenntartásához. Számos helyen jól bevált módszer a szponzorált repülés, hiszen a rendkívül nagy felületű ernyőn messze lehet vinni egy-egy támogató hírnevét – részletezte.

Megtudtuk, a csabai klub jelenleg a felajánlott adók egy százalékából és a tagdíjakból tartja fenn magát, ami kevés az utánpótlás-neveléshez és a fejlesztésekre is.