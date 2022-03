Kick-box 1 órája

Huszonhét aranyat nyertek a Békés megyei diákok

A tanulóifjúság körében is egyre fontosabb szerepet tölt be a sport, mind a verseny, mind a tömegek sportja. Az oktatási intézmények sportversenye, a diákolimpia így, érthető módon, egyre több sportág számára vált fontossá. Így van ez a kick-box sportban is. A Magyar Diáksport Szövetség, és a Magyar Kick-box Szövetség Békéscsabán rendezte meg a JALTE-Debreczeni team szervezésében a kick-box diákolimpia országos döntőjét.

A JALTE-Debreczeni team versenyzői /Fotó: Daniele Zuccoli/

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kick-box diáksport alapvető fellegvára lett Békéscsaba, ahol számos diákbajnokságot és diákolimpiai döntőt rendeztek. Annál is inkább így van, mert a békéscsabai József Attila Lakótelepi SE elnöke, a kick-box point-fighting csoport vezetője, Debreczeni Dezső nem csak a viadal versenyigazgatója, hanem a Magyar Kick-box Szövetség elnökségi tagja, s mint ilyen, ő irányítja a szövetségben a diáksportot. A korábbi évek döntőit a magas fokú szervezettség, a látványosság, a hosszú versenynap és a hihetetlen mennyiségű előkészítő munka jellemezte. Ebbe a sorba illeszkedett a legutóbbi, az Általános és Középiskolás Kick-box Diákolimpia® Országos Döntő, immár a negyedik, amit Békéscsabán rendeztek meg az elmúlt hétvégén, a békéscsabai városi sportcsarnokban, és a vívócsarnokban. A formagyakorlat verseny a vívócsarnokban már korábban elkezdődött, hiszen a 10 megye és Budapest összesen 139 iskolája 484 nevezést küldött, így nem csoda, hogy igencsak éjszakába nyúló, maratoni versenynap várt a résztvevőkre. A tét nem csak az iskolák sikeres képviselete volt, hiszen ez a verseny egyben az egyik válogató verseny a szeptemberi, az írországi Dublinban megrendezésre kerülő utánpótlás kick-box világbajnokságra. A viadalt hosszas szervező munka előzte meg. A szervezésben és a lebonyolításban részt vevők ezt munkájuk mellett, szabadidejükben végezték! A mindenre odafigyelő Malatyinszki Mihály és az óriási versenyrendezési tapasztalatokkal rendelkező Haba József mester irányította point-fighting szülői kar nagy lelkesedéssel szervezte a versenyt, a Dohányos András mester csoportjából szervezett rendező brigáddal együtt. A szervező munkából kijutott a füzesgyarmat Gasparik Róbert nemzetközi kick-box bírónak, és a formagyakorlat versenyt irányító Puravecz Péter mesternek is. Az ünnepélyes megnyitó mazsorettek bemutatójával kezdődött, majd szintén ők vezették be a megyénként felsorakozott csapatokat. A legtöbben érthető módon Békés megyéből jöttek, s a Békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskolából, amit örömmel látott a jelen lévő Petri Hajnalka Igazgatónő, és Opauszki Zoltán jaminai önkormányzati képviselő csakúgy, mint a küzdősport gyökerekkel rendelkező Csányi Illés önkormányzati képviselő. A Himnusz elhangzása után a jelenlévők egy perces némasággal tisztelegtek Wertheim Albert, Bartyik Jenő és a háborúban elhunyt ukrán élversenyző, Eugene Zvonok emlékének. Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere köszöntötte a versenyzőket és a nagy számban jelen lévő szurkolókat, kihangsúlyozva, hogy jó lenne, ha a jelen lévő versenyzők közül már 2028 évi los-angelesi olimpián is lenne induló. A Magyar Kick-box Szövetség elnöke, Galambos Péter sok sikert kívánt a versenyzéshez, s külön megköszönte a Debreczeni Dezső vezette szervező és rendező testület munkáját. Ezután Sihan Gregor László VIII. danos mester, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke különdíjat adott át a békéscsabai JALTE két versenyzőjének, Petró Lilinek és Malatyinszki Bendegúznak. A „Kiváló Harcművész” díjat az orosházi Brebovszky Zoltán, az „Érdemes Mester” díjat Debreczeni Dezső vehette át. Átvehette az elismerés díját Verasztó Lajos, a Békés Megyei Hírlap sportújságírója, aki hosszú évtizedek óta számol be a megyei harcművészek igencsak mozgalmas életéről. Szabó Gábor főbíró, a Magyar Kick-box Szövetség Bírói Bizottságának vezetője bemutatta a népes bírói kart, és elkezdődtek a küzdelmi versenyek point-fighting, light-contact és kick-light szabályrendszerben. Nagyon izgalmas, gyorsan pergő és kemény küzdelmeknek lehettek a nézők tanúi, ami nem csoda, hiszen számos korosztályos világ- és Európa-bajnok, érmes lépett a hat küzdőtér valamelyikére, nem csak kick-box, hanem taekwon-do irányzatból is. A Békés megyeiek eredményesen szerepeltek, szorgalmasan gyűjtötték az érmeket, és a győztesnek járó kupákat. A Békés megyei oktatási intézmények tanulói 27 arany-, 30 ezüst- és 16 bronzérmet szereztek. Több versenyző két szabályrendszerben sem talált legyőzőre: Debreczeni Frida, Jancsó Lili, Malatyinszki Bendegúz, Török Vince, Bessenyei Domos két serleggel lett gazdagabb ezen a napon. A békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület kick-box szakosztálya reméli, hogy jövőre is sikerül ezt az izgalmas versenyt tető alá hozni – ugyanilyen sikeresen! Eredmények. Formagyarkorlat versenyszám. Pusztakezes kreatív kategória. Junior leány: 1. Árvai Fruzsina (Bcs. Széchenyi István Közg.tech.- Dragon Taekwon-do Kétegyháza). Kadett 2 (Ifjúsági) leány: 1. Bak Ágnes Panna (Kossuth Ált.Isk.Füzesgyarmat-Hegyesi KBSE). Fegyveres kreatív kategória kadett 1 (serdülő) korosztály. Fiú: 1. Petrovszki Márton (Szent István Katolikus Ált.Isk. Kétsoprony-Kondorosi Kick-box SE). Pusztakezes zenés kategória. Junior leány: 2. Árvai Fruzsina (Bcs. Széchenyi István Közg.tech.- Dragon Taekwon-do Kétegyháza). Fegyveres zenés kategória kadett 1 (serdülő) korosztály. Fiú: 2. Petrovszki Márton (Szent István Katolikus Ált.Isk. Kétsoprony -Kondorosi Kick-box SE). Point-fighting szabályrendszer Junior korosztály. Fiúk. 57 kg: 2. Malatyinszki Bendegúz (Bcs. Szent-Györgyi Albert Techn. - JALTE Debreczeni Team). 63 kg: 1. Viczián Dániel (Bcs. Nemes Tihamér Techn. - JALTE Debreczeni Team). 69 kg:.2. Lóneán Tamás (Bcs. Trefort Ágoston Techn.- KirályTeam Kick-box Akadémia). 89 kg: 1. Török Vince (Bcs. Vásárhelyi Pál Techn.-KirályTeam Kick-box Akadémia). Lányok. 50 kg:1. Petró Lili (Bcs. Széchenyi István Két Tan.Ny.Közg.Techn. - JALTE Debreczeni Team), 2. Kozmann Mónika (Bcs. Széchenyi István Két Tan.Ny.Közg.Techn. - JALTE Debreczeni Team). 55 kg:.2. Viczián Vivien (Bcs. Széchenyi István Két Tan.Ny.Közg.Techn. - JALTE Debreczeni Team). 60 kg: 1. Pántya Réka (Bcs. Szent-Györgyi Albert Techn. - JALTE Debreczeni Team). 65 kg: 2. Csüllög Dorina (Bcs. Széchenyi István Két Tan.Ny.Közg.Techn. - JALTE Debreczeni Team). +70 kg:1. Koszecz Boglárka (Bcs. Vásárhelyi Pál Techn.-JALTE Debreczeni Team).

Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. Fiúk. 37 kg: 1. Jancsó Barnabás (Bcs. Lencsési Általános Iskola- JALTE Debreczeni Team), 2. Fazekas Kristóf (Bcs. Jankay Tibor Két Tan. Ny. Ált. Isk. - JALTE Debreczeni Team). 42 kg:.2. Szaszák Dominik (Bcs. Erzsébethelyi Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team), 3. Gyeraj Ákos (Bcs. Erzsébethelyi Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 47 kg: 1. Matuska Máté (Bcs. Petőfi Utcai Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team), 2. Kovács Benjámin (Szegedi Kis István Református Gimn.Ált.Isk. Békés - JALTE Debreczeni Team). 52 kg: 1. Csiernyik Zsombor (Bcs. Erzsébethelyi Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team), 2. Csasztvan Gergő (Bcs. Szlovák Gimn. Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). +69 kg: 3. Szák Péter (Bcs. Petőfi Utcai Ált.Isk.- JALTE Debreczeni Team).

Lányok. 42 kg:.3. Kása Hanna (Bcs. Petőfi Utcai Ált.Isk.- JALTE Debreczeni Team). 55 kg:. 2. Szabó Szófia (Bcs. Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimn. - JALTE Debreczeni Team). +65 kg: 1. Hegedűs Ramóna (Újkígyósi Széchenyi István Ált.Isk. – KirályTeam Kick-box Akadémia), 2. Majernyik Tímea (Újkígyósi Széchenyi István Ált.Isk. - KirályTeam Kick-box Akadémia). Kadett 1 (serdülő) korosztály. Fiúk. 28 kg:.3. Bádon Máté (Bcs. Jankay Tibor Két Tan.Ny.Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 37 kg: 2. Petró Bálint (Bcs. Erzsébethelyi Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team), 3. Szvarnasz Janisz (Bcs. Erzsébethelyi Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 47 kg:.2. Szűcs Levente (Bcs. Erzsébethelyi Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). Lányok. 28 kg: 2. Jancsó Csenge (Bcs. Lencsési Általános Iskola- JALTE Debreczeni Team). 32 kg: 1. Debreczeni Frida (Bcs. Lencsési Általános Iskola- JALTE Debreczeni Team), 2. Szekeres Flóra (Bcs. Petőfi Utcai Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team), 3. Petró Laura (Bcs. Erzsébethelyi Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 47 kg:.2. Fördös Jázmin (Újkígyósi Széchenyi István Ált.Isk.- JALTE Debreczeni Team). +47 kg: 1. Jancsó Lili (Bcs. Szlovák Gimn. Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). Gyermek korosztály. Fiúk. 24 kg: 1. Efthymiadis Ioannis (Bcs. Petőfi Utcai Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 27 kg:1. Szántó Máté (Újkígyósi Széchenyi István Ált.Isk.- KirályTeam Kick-box Akadémia), 2. Szabó Huba (Újkígyósi Széchenyi István Ált.Isk..- KirályTeam Kick-box Akadémia), 3. Pécsi Alex (Bcs.Lencsési Általános Iskola - - JALTE Debreczeni Team). 30 kg.1. Szikora Gerő (Bcs. Jankay Tibor Két Tan.Ny.Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team), 2. Peregi Zétény (Bcs. Kazinczy Ferenc Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 33 kg:.3. Vajgely Milán (Bcs. Petőfi Utcai Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team) és.Born Henrik (Bcs. Lencsési Általános Iskola - JALTE Debreczeni Team). 36 kg:1. Dohányos András (Bcs. Lencsési Általános Iskola- JALTE Dohányos Team), 2. Stir István (Bcs. Kazinczy Ferenc Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). Lányok. 27 kg: 3. Nátor Petra (Bcs. Jankay Tibor Két Tan.Ny.Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 33 kg:1. Debreczeni Lilla (Bcs. Lencsési Általános Iskola- JALTE Debreczeni Team), 2. Fazekas Kinga (Bcs. Jankay Tibor Két Tan.Ny.Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). +36 kg:.1. Batke Erzsébet (Bcs. Szlovák Gimn. Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team), 2. Szekeres Emma Bcs .Petőfi Utcai Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). Light-contact szabályrendszer Junior korosztály. Fiúk. 57 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz (Bcs. Szent-Györgyi Albert Techn. - JALTE Debreczeni Team). 63 kg:. 3. Viczián Dániel (Bcs. Nemes Tihamér Techn. - JALTE Debreczeni Team). 74 kg: 1. Bessenyei Domos (Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Szarvas-Szarvasi Taekwon-do Klub), 3. Surin Patrik (Bcs. Nemes Tihamér Techn.-KB JALTE Dohányos team-Dunaharaszti WT Taekwondo). 89 kg: 2. Török Vince (Bcs. Vásárhelyi Pál Techn.-KirályTeam Kick-box Akadémia). Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. Fiúk. 42 kg: 3. Gyeraj Ákos (Bcs. Erzsébethelyi Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 47 kg: 2. Matuska Máté (Bcs. Petőfi Utcai Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 52 kg: 3. Csiernyik Zsombor (Bcs. Erzsébethelyi Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 63 kg: 2. Tóth Lajos (Mikes Kelemen Katolikus Gimn. és Ált.Isk. Battonya - Barátság SE, Battonya). Lányok. 42 kg:.2. Kása Hanna (Bcs. Petőfi Utcai Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 50 kg: 3. Berki Viktória Annamária (Mikes Kelemen Katolikus Gimn. és Ált.Isk. Battonya-Barátság SE Battonya). Kadett 1 (serdülő) korosztály. Fiúk. 32 kg: 2. Szikora Bence (Bcs. Jankay Tibor Két Tan.Ny.Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). 42 kg: 2. Tímár Nándor (Gál Ferenc Szarvasi Gyakorló Ált.Isk.-Szarvasi Taekwon-do Klub). Lányok. 32 kg: 1. Debreczeni Frida (Bcs. Lencsési Általános Iskola- JALTE Debreczeni Team). +47 kg: 1. Jancsó Lili (Bcs.Szlovák Gimn. Ált.Isk. - JALTE Debreczeni Team). Kick-light szabályrendszer Junior korosztály. Fiúk. 57 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz (Bcs.Szent-Györgyi Albert Techn. - JALTE Debreczeni Team). 74 kg: 1. Bessenyei Domos (Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Szarvas-Szarvasi Taekwon-do Klub), 3. Surin Patrik (Bcs. Nemes Tihamér Techn.-KB JALTE Dohányos team- Dunaharaszti WT Taekwondo). 89 kg: 1.Török Vince (Bcs. Vásárhelyi Pál Techn.-KirályTeam Kick-boksz Akadémia). Lányok. +70 kg: 2. Koszecz Boglárka (Bcs. Vásárhelyi Pál Techn.-JALTE Debreczeni Team). Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. Fiúk. 63 kg: 2. Tóth Lajos (Mikes Kelemen Katolikus Gimn. és Ált.Isk. Battonya- Barátság SE, Battonya). Kadett 1 (serdülő) korosztály. Fiúk. 42 kg: 2. Tímár Nándor (Gál Ferenc Szarvasi Gyakorló Ált.Isk.-Szarvasi Taekwon-do Klub). Különdíj. Legtechnikásabb leány versenyző: Viczián Vivien (Bcs. Széchenyi István Két Tan.Ny.Közg.Techn. - JALTE Debreczeni Team).

