Az Omszki-tó körüli pályán szombat reggel 8 és 9 órakor elrajtoló 24 órás ultramaratoni országos bajnokságon a verseny másnapi befejezésekor a tavaszi óra átállítás miatt nem 9, hanem 10 órát mutatott a kijelző.

A kimerítő rendkívüli kitartást igénylő viadalon két békéscsabai bajnokot köszöntöttek. A nőknél Zetényi Szvetlána egy nap alatt 229,8015 kilométert megtéve lett első helyezett. A verseny sajátosságai adják, hogy csak kevesen bírják 24 órán keresztül nappal és éjszaka is a futást. Zétényinek négy kihívója is akadt, de rajta kívül senki más nem ért be másnap a célba.