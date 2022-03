A berényi versengést illetően az elődöntőkben kivételesen elmaradtak a nagy csaták, a folytatás viszont meghozta az izgalmakat. A döntőbe jutásért Bíró Imre, az idei versenyek favoritja, játszmavesztés nélkül győzte le az addig remekül szereplő Kocsor Sándort, a másik ágon pedig Szűcs Sándor némi meglepetésre szintén három játékban fektette két vállra a Korona rutinos bajnokát, Tímár Andrást.



A bronzmérkőzésen fej-fej mellett haladva, ötszettes csatát vívott a két vesztes, amit kis különbséggel végül Tímár András nyert meg, ugyanakkor Kocsor Sándor is kiváló teljesítményt nyújtott. A döntő résztvevői erre is rátettek egy lapáttal. A felek felváltva nyerték a szetteket, végül itt is döntő játszma következett. Már úgy tűnt, hogy a korábbi sokszoros győztes Cápa játékos, Szűcs Sándor végleg eldönti a mérkőzést, ám Bíró Imre a végjátékban ledolgozta az ezen a szinten komoly hátrányt és maga javára fordította a mérkőzést, így a szezon negyedik versenyét is megnyerte.

Eredmények. Elődöntők: Bíró Imre–Kocsor Sándor 3:0, Szűcs Sándor–Tímár András 3:0. 3. helyért: Kocsor Sándor-Tímár András 2:3. Döntő: Bíró Imre–Szűcs Sándor 3:2.

Beküldött fotók



Végeredmény: 1. Bíró Imre (Korona BK), 2. Szűcs Sándor (Belvárosi Cápák), 3. Tímár András (Korona BK), 4. Kocsor Sándor (Berényi BK Szikora Csapat).

Egy nappal az I. osztályúak csatái után Gyomaendrődön a második vonal versenyére került sor. Az idei két forduló győztese, Hangya Imre és Simcsik László ezúttal is jól vette az akadályokat, de ezúttal már a negyeddöntőben találkoztak, ahol a Cápa játékosa, Simcsik László meggyőző fölénnyel győzedelmeskedett (2:0), mint ahogyan a fináléba jutásért a tótkomlósi Halász Ferenc ellen is. A hódmezővásárhelyiek részéről Pardi Roland ismét bejelentkezett a végjátékra, de a remekül játszó Komlódi József útját állta a másik elődöntőben (2:1).



A döntő óriási csatát hozott, a második játszma végén az eredményjelző 98-98-at mutatott, de Simcsik László nem tudta megszerezni a szükséges második nyert szettet. Ezután az egykori berényi klubtársa, Komlódi József kiváló játékkal győzedelmeskedett, a bronzérem pedig Pardi Rolandnak jutott.

Eredmények. Elődöntők: Simcsik László–Halász Ferenc 2:0, Komlódi József–Pardi Roland 2:1. 3. helyért: Pardi Roland–Halász Ferenc 2:0. Döntő: Komlódi József–Simcsik László 2:1.



Végeredmény: 1. Komlódi József (Berényi BK), 2. Simcsik László (Belvárosi Cápák), 3. Pardi Roland (Dél-Alföldi BK), 4. Halász Ferenc (Tótkomlósi BK).