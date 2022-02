A gyermek fiúk 59 főt számláló mezőnyéből betegsége miatt hiányzott a békéscsabaiak legjobbja, a ranglistavezető Petrovszki Áron, ám nélküle is kitettek magukért a fiatalok. Suhajda Péter és Csarnai Roland is döntőbe jutott és közel járt ehhez Köles Keve is. Péter a verseny későbbi győztesétől, az egykori békéscsabai vívó Hanczár Tímea fiától, Makai Benjámintól (BVSC) szenvedett vereséget (6:10), Rolandot a székesfehérvári Fekete-Fenyvesi Olivér búcsúztatta (8:10). Suhajda ötödik, Csarnai hatodik lett. Eredményük értékét növeli, hogy mindketten először jutottak ilyen rangos verseny nyolcas döntőjébe. Köles tizenharmadik, Szelezsán Martin huszadik lett.

Suhajda Péter

A gyerek lányok 58-an vágtak neki a küzdelmeknek. A csabaiak közül Juhász Hanna és Pataki Anna jutottak a legtovább, de a döntő kapujában mindketten megtorpantak. Hanna tizenkettedik, Anna tizenhatodik, míg Somogyi Aliz huszonnyolcadik lett.

Az újonc hölgyek 69 fős mezőnyében is pástra léptek az AVA pengeforgatói. Ebben a korosztályban is Juhász Hanna szerepelt a legjobban. A nyolcas döntőbe jutásért vívott csörtében az MTK sportolója, Zlota Emma győzte le, ám tizennegyedik helyezésére büszke lehet.