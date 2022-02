Ajtai Miklós: – Betegségek, más irányú elfoglaltságok miatt kissé tartalékosan utaztunk Debrecenbe. Az első találkozón egy teljesen ismeretlen csapattal találtuk szembe magunkat, ráadásul egy kicsit „bealudtuk” az elejét. Sok ügyes játékosa van a Budafókának, különösen a nyolc gólig jutó, kétméteres Simon Adrián, akit képtelenek voltunk semlegesíteni. A székesfehérváriakkal tavaly is találkoztunk, akkor kétszer is legyőztük őket, igaz, nem ilyen nagy különbséggel, mint most. A lényeg, hogy mindkét meccsen élveztük a játékot, és leszünk még ennél jobbak is a folytatásban.

További eredmények: Debreceni VSE–Sportliget SE Budapest 11–1. Fehérvár SE Székesfehérvár–Debreceni VSE 12–15. Sportliget SE Budapest–Budafóka XXII. kerületi SE 6–17.

Az állás az első kör után: 1. Budafóka XXII. kerületi SE 6, 2. Debreceni VSE 4, 3. Swietelsky-Békéscsaba 3, 4. Sportliget SE Budapest 1, 5. Fehérvár SE Székesfehérvár 0.