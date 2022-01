– Dávid Zsolti személyében egy rendkívül motivált szakembert ismerhettünk meg, akiről személy szerint azt gondolom, hogy magasabb osztályban is megállná a helyét, mert folyamatosan fejleszti magát, a tudása is felsőbb osztályra prognosztizálja az ő helyét. Ezúton is szeretnék neki sok sikert kívánni a további pályafutásához, és köszönöm azt az energiát, amit belefektetett a hétköznapokba, hétvégékbe. Több lehetséges utódjelölttel is egyeztettünk. Akad olyan, akit később érdekelne a feladat, és olyan is, aki nem szeretne dolgozni a megyei fociban. Több szempontból sem egyszerű a helyzetünk, ettől függetlenül január első felében mindenképpen pontot teszünk az ügy végére, hogy mindenki tudjon tervezni – mondta a TTC első embere.

László Dávid a csapat szerepléséről is szót ejtett. A piros-kékek sokáig dobogón álltak a megyei második vonalban, egy hosszú kihagyás azonban megtörte a lendületüket.

– Úgy gondolom, hogy remek szezont futottunk, olyat amilyenre régen volt már példa. Azzal, hogy négy hétig nem játszott bajnokit a csapat szezon közben, sajnos kiesett a ritmusból. A végére bejöttek a sérülések, eltiltások is, így a tabellán hátra csúsztunk, de csak öt pontra van a dobogó alsó foka, ami hasonló hozzáállással tavasszal ledolgozhatónak tűnik – fűzte hozzá az elnök, aki maga vette kézbe a téli felkészülés megtervezését. Négy edzőmérkőzést már sikerült tető alá hoznia, a bajnoki főpróbára pedig még keresi az ideális partnert.

Jó hír a szurkolóknak, hogy az őszi keret tagjai közül senki nem jelezte távozási szándékát. Érkezők és jelentkezők viszont máris akadnak. Kész tényként kezelhető Baliga Krisztofer (Sarkadkeresztúr), Bordás Levente (Orosházi MTK-ULE 1913 U17) és Poljak Dániel László (Kelen SC II.) visszatérése. Valamennyien saját nevelésű játékosok, ráadásul az átlagéletkort is jelentősen csökkentik. Átigazolásuk a játékospiac január 15-i megnyitását követően realizálódhat, miként annak a két-három labdarúgó sorsa is ekkor dől el, aki jelezte, hogy Komlóson szeretne futballozni. A csapat addig heti egyszeri közös focival próbálja erőben tartani magát, és készül az Oros Ablak-Békés Megyei Teremkupa január 15-i orosházi selejtezőjére is.