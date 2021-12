Elmondta, Szarvas egykor nemzeti sportváros volt, és ezen hagyományok jegyében sok olyan sportegyesület működik ma is a településen, amely színvonalas és jelentős munkát végez. Ilyenek a karatésok is, akik munkájuk eredményeképp támogatást kaptak egy edzőközpontot kialakítására. Ez pedig alkalmas lesz arra, hogy a helyi igények kiszolgálásán túl regionális központként is működjön. Sőt, akár a városba vonzhatja a válogatott edzőtáborokat, vagy akár a külföldi versenyzők felkészülését is.