Ahogy az várható volt, a vendégek szünet után ismét nyomás alá helyezték a házigazdákat, és ekkor már eredményesebbek is voltak. A 62. percben egy bal oldali szabadrúgást Ur fejelt közelről Winter kapujába, 3–1. Ilyés nyomban válaszolhatott volna, egy az egyben vezette a kapusra a labdát, de nem tudott túljárni Megyeri eszén. Nagy nyomás nehezedett az Előrére, amely csak ritkán tudott kiszabadulni a szorításból. A 76. percben jött is az újabb borsodi gól. Ezúttal jobbról végeztek el szögletet, nagy tűzijáték után, amit Szemere csúsztatott közelről a kapuba, 3–2. Az utolsó negyedórában sem változott a kép, a barcikaiak erőfeszítései a 88. percben hozták meg az eredményt, amikor Kristófi egy jobb oldali szöglet után a 11-es pont magasságából, ballal nagy gólt lőtt, 3–3. Nyomban ezután Ilyésnek akadt száz százalékos ziccere, de ezúttal is a kapusba vezette a labdát, így szélsőséges félidők után megmaradt a döntetlen, ami a látottak alapján reális. G.: Oláh Á., a 11., Styecz, a 21., Ilyés, a 45., ill. Ur, a 62., Szemere, a 76., Kristofi, a 88. percben. Jó: Winter, Szabó Cs., Styecz, Bónus, Váradi, Oláh Á., ill. Megyeri, Ádám, Laczkó.