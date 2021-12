Lendületesebben kezdett a BRSE, Marta Drpa nyitásai okoztak gondot a lengyel oldalon, 5:1-nél ki is hívta csapatát Michal Mašek. Már hattal is vezettek a hazaiak, ami gyorsan lefeleződött, de Kornyijenko váratlan húzásai meghiúsították a vendégek éledező felzárkózási kísérletét. A folytatásban is magas szinten játszott a Békéscsaba, fokozatosan növelve előnyét, talán csak megnyitásokra lehetett panasza Tóth Gábor vezetőedzőnek, ezekből négyet rontottak a tanítványai, de 22 perc alatt így is gondmentesen hozták a játékot, 25:16.