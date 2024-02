Munkácsy Mihály 1844. február 20-án született, így február 20-ára egy programmal készül a múzeum. Amellett, hogy megkoszorúzzák a festőfejedelem szobrát, egy jelentős időszaki kiállítást nyitnak meg, amely Munkácsy Mihály hazafias festészetét helyezi a középpontba. Ekkor lehet majd először megkóstolni a Munkácsy tortát is, amelyre négy pályázat érkezett – ismertette dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója.

Szólt a további tervekről is: készül a Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala című tárlat kapcsán a virtuális kiállítás; és mivel kalandos pályát járt be, egy, Munkácsy Mihály életét bemutató mesekönyvet terveznek a fiataloknak. Bár nem kapcsolódik közvetlenül a festőfejedelemhez, fontos lesz idén is az intézmény életében a városi gyermekrajz-kiállítás, amelyen most a sport és az egészséges életmód lesz a téma.

A Csabagyöngye Kulturális Központban március 15-én ad ünnepi koncertet a békéscsabai származású, nemzetközileg is elismert zongoraművész, Tóth Péter, a hangversenyen megjelenik a Munkácsy Mihály és Liszt Ferenc barátsága is – mondta Szente Béla, a kulturális központ intézményvezetője. A központ és a Munkácsy Emlékház összesen mintegy 30 eseményt tervez idénre, emellett vannak olyan sorozatok is, amelyek az egész éven átívelnek.

A Munkácsy Emlékházban vendégeskedik majd a festőfejedelem egyik ismert alkotása, a Búsuló betyár. Minden ötödik osztályos békéscsabai diák számára térítésmentesen adnak jegyet, hogy ellátogathasson az intézménybe. Emellett készülnek nyomozós játékkal, kijelölnek egy bringatúra-útvonalat, Munkácsy challenge néven kihívást indítanak. Továbbá olyan koncertjegyeket adnak, amelyekkel aztán felkereshető a Munkácsy Emlékház is.

A Jókai színházban február 23-án mutatják be a Munkácsy, a festőfejedelem című musicalt – tette hozzá Seregi Zoltán, a teátrum direktora. A darabot korábban sikerrel játszották már a József Attila Színházban, de változtattak rajta, hogy még hangsúlyosabb legyen benne a festőfejedelem békéscsabai időszaka. Koltay Gábor rendezi a musicalt, amelyben központi szerepet kapnak a festmények és régi békéscsabai képek. A színház előcsarnokában kiállítást nyitnak, illetve az előadások előtt és azok szüneteiben a művész gondolatait közvetítik. Ősszel Zalán Tibor alkotása is színre kerül, amely Jókai Mór és Munkácsy Mihály elképzelt találkozását dolgozza fel.

A Békés Megyei Könyvtárban Munkácsy Mihályhoz kapcsolódó feladványokat tartalmazó kvízjátékot, valamint olyan olvasási kihívást is indítanak, amellyel megismerhető a művész kora – jelezte Juhász Zoltán, a bibliotéka igazgatója. A városismereti séták egyre kedveltebbek, február 20-án Lieb Mihály – vagyis Munkácsy Mihály – nyomába erednek, az egykori asztalosműhely helyétől a Baross utcai lakóházig. Egy képregény kiadását tervezik, amelyben egy, a festőgéniuszhoz köthető misztikus történetet dolgoznak fel. De készülnek több kiállítással, könyvbemutatóval is egyebek mellett, illetve a kiemelt rendezvényekhez szintén csatlakoznak.

A Napsugár bábszínház játékos megoldásokban gondolkodik – mondta Lenkefi Zoltán, a bábszínház direktora. A felújításuk után kukucskálós figurákat helyeznek ki. Munkácsy Mihály festményeit átdolgozva illúziókat teremtenek, hogy játékosan hozzák közelebb a gyermekekhez az alkotásokat. A drámaíró verseny mellett szólt arról is: együtt dolgoznak egy spanyol művésszel, a produkcióban a festőfejedelem jellegzetes alkotásait is megjelenítik.