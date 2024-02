A 2020. szeptember 29-én megnyílt Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala című kiállításban próbálták ki, hogy a könyv után egy tárlatban is működőképes-e az ötlet. Mivel bevált, a gondolatot kiterjesztették az újonnan megszületett állandó kiállításra, az Utazás TÉRben és IDŐben – Békéscsaba az évezredek idővonalán című tárlatra is, amely a város történetét 300 millió éven keresztül veszi górcső alá. A korai időszakhoz nyilván nem tudtak idővonalat társítani, de a régészeti korok tárgyalásától kezdve a panelkorszakig bezárólag, vitrinről vitrinre mutatnak fel párhuzamokat, miközben magyaráznak, értelmeznek.

A Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, dr. Bácsmegi Gábor elmondta, hogy a festőfejedelem születésének 180. évfordulóját egy programsorozattal ünneplik, ennek jegyében mutatták be az újra kiadott Munkácsy capriccio című kötetet. Egy olyan könyvről van szó, amelynek segítségével el lehet mélyedni Munkácsy Mihály életében, művészetében. Hangsúlyozta: ritkaságszámba megy, hogy egy múzeumi kiadványt többször ki kell adni, mert elfogy, viszont a Munkácsy capriccio esetében pont ez történt. Békéscsabán kívül más városokban is elérhető lesz a kötet, ami lehetőséget ad arra, hogy máshol is megismerhessék, milyen fantasztikus gyűjteménnyel rendelkezik a Munkácsy Mihály Múzeum.

Összekapcsolták a festőfejedelmet és a várost

Azok számára, akik itthon és a kontinensen a festőművészet iránt érdeklődnek, Munkácsy Mihály és Békéscsaba jó hívószó lett, a festőgéniuszt és a várost sikerült összekapcsolni – mondta Szarvas Péter polgármester, kiemelve, hogy ebben nagy szerepet játszott a békéscsabai múzeum, az önkormányzat, illetve sokat tett ezért a kormány is. Szinte teljesen elkészült a Munkácsy Negyed, és nemcsak látnivalókat tud Békéscsaba felmutatni, mélyebben is utalnak arra, hogy milyen összefüggés van a festőfejedelem és a város között. Ezt az üzenetet sokféleképpen lehet eljuttatni, ennek egyik lehetősége a most újonnan kiadott kötet, a Munkácsy capriccio. Hangsúlyozta: méltó rendezvényekkel készül idén arra Békéscsaba, hogy megünnepelje Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulóját.