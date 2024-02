Kepenyes Pál 3 órája

Felkarolták a szobrászat Picassójának hagyatékát a kondorosiak

Több műve is található Kondoroson, és a Legendák Földje Közhasznú Alapítvány most felkarolta Kepenyes Pál Magyarországon, ezen belül Kondoroson is lévő hagyatékának ügyét.

Az Acapulcóba érkezők elsőként Kepenyes Pál: A nap népe című, közel 15 méter magas köztéri szobrát pillanthatják meg

Kepenyes Pál Kondoroson született, és ott is talált végső nyugalomra 2021-ben. A szobrászat Picassójának tartották szerte a világban. Mexikói, acapulcói házukban élete utolsó perceiben azt suttogta feleségének. Luminak, hogy Magyarországra akar menni, mert az az ő hazája, Kondoros pedig a szülőföldje. A város díszpolgári címet is adományozott a Kossuth-díjas alkotónak. – Szerte az országban szeretnénk megismertetni a közönséggel a világhírű képzőművész alkotásait – hangsúlyozta Kasnyik Tamás, a kondorosi alapítvány elnöke. – Ennek első állomásaként A napfény szerelmese címmel nyílik kiállítás műveiből február 15-én, csütörtökön 16 órakor a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. A tárlatot a szintén kondorosi Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár nyitja meg. Később több városban is megrendezzük a kiállítást. Az érdeklődő kondorosiak sem maradnak le a szolnoki megnyitóról, ugyanis térítésmentesen buszjáratot biztosítunk számukra. Kepenyes Pál a Kossuth-díjjal Kasnyik Tamás kitért arra, Kepenyes Pálnak 1956-ban, a forradalom és szabadságharc leverése után kellett menekülnie hazájából. A világ egyik leghíresebb szobrásza lett, de a csúcson is magyarnak, kondorosinak vallotta magát. Minden az ellen szólt, hogy még egyszer betegye a lábát oda, ahol szinte csak rosszat tettek vele. Mégis azt akarta, hogy szülőföldjén pihenjen meg örökre. – Pali – aki mindenkit arra kért, hogy így szólítsa – folyamatosan kereste az örök életet. Valószínűleg azért, mert annyi ötlet, elképzelés és szobor volt a fejében, hogy egy életet kevésnek tartott hozzá – ecsetelte a Legendák Földje Alapítvány elnöke. – Halála előtt két héttel még hegesztett, kalapált és alkotott. Művei halhatatlanná teszik, és egy nagy űr tátong a világban a távozásával.

