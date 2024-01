Közös kalandozásokra csalja a Nagy Gyula Területi Múzeum a virtuális térben a látogatókat, érdemes velük tartani mindaddig a közösségi felületeken, míg ki nem nyit és személyes jelenléttel is kirándulhatunk múltunk megannyi helyszínére, a múlt értékei, tárgyai között.

Most arra csábítanak, fürödjünk egyet! Gyopárosfürdőn, a két világháború között.

– Múzeumunk gyűjteménye Gyopárosfürdővel kapcsolatos dokumentumokban, fényképekben is gazdag. Ezek közül mutatunk be néhányat.

Gyopároson a fürdő története az 1870-es években kezdődött, miután dr. László Elek községi orvos felfedezte, hogy a tó vize gyógyító hatást rejt. Az 1880-as évekre közkedvelt fürdő lett, 1886-ban végre kimondták a tó gyógyfürdői jellegét, ezzel elismerve a víz gyógyhatását. Kisebb-nagyobb fejlesztési pauzákkal és némi hanyatlással telt esztendők után a 20. század első évtizede újabb nagy áttörést hozott Gyopárosfürdő számára – olvasható a bejegyzésben.

Orosháza vezetői ismét meglátták a fantáziát benne, s az 1906-ban megnyitott Orosháza–Szentes vasútvonal is érintette az egyre kedveltebb településrészt, ahová immár különvonatokat is indítottak. 1909-ben megkezdődött a fürdőorvosi szolgálat is. Az első világháború időszaka a fürdő életében is hanyatlást hozott. 1926-ban átadták az AEGV Orosháza és Gyopárosfürdő közötti kisvasút vonalát, melynek köszönhetően az emberek számára sokkal egyszerűbbé vált a kijutás a strandra. Egyre több üdülő épült a tó körül, növényzetet is telepítettek. Gyopárosfürdő a második világháború kezdetére a község virágzó üdülőcentrumává vált.