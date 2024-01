A legyező az ókortól kezdve jelen volt a mindennapokban – mondta el lapunknak Szilágyi Sándor történész, az Almásy-kastély tárlatvezetője. Érdekességként megemlítette, hogy már Tutanhamon egyiptomi fáraó sírjában is találtak legyezőt, az eszköz pedig a rómaiaknál a legyek elhessegetésére szolgált, ahogy a középkorban is megtartotta funkcióját.

– A legyező az újkorban, a barokk-korban kapott többlettartalmat, akkor már nem egyszerűen a legyek elűzésére, illetve a hűsítésre szolgált, hanem a hölgyek jelezhettek is az urak számára – tette hozzá Szilágyi Sándor. Emellett a kevésbé érdekes pillanatokban, akár egy-egy előadás vagy darab közben, az unalom elűzésére is szolgált. Volt, hogy a szárukra rejtvények kerültek, de jósolni is lehetett a használatával, például arról, hogy a hölgy jövendőbelije milyen tulajdonságokkal rendelkezik, vagy mi lesz a neve kezdőbetűje. A legyező emellett még hírközlési „csatorna” is volt, hiszen fontos információk, hírek kerültek rá, például Franciaországban XV. Lajos házasságáról is beszámoltak az eszközön.

A legyezőknek több fajtája is volt, akadtak olyanok, amelyek drága teknőspáncélból vagy elefántcsontból készültek. Voltak 360 fokban kihajthatók és laplegyezők is. Készítettek illatosított verziókat is, amelyek nagyon lényeges szerepet töltöttek be akkoriban, hiszen a közegészségügy, köztisztaság messze nem állt olyan szinten, mint napjainkban. A kastélyokban például elég kellemetlen illatok szálldostak gyakran, aminek ellensúlyozására a hölgyek csak az arcuk elé emelték a legyezőt. Érdekesség, hogy I. Erzsébet angol királynő is rajongott a legyezőkért. Maga az eszköz egyébként Japánból került kínai közvetítéssel Európába, Franciaországból pedig az üldözött hugenották juttatták el Angliába.

Szilágyi Sándor megerősítette, a 18. században barokk-kor új funkciókkal egészítette ki a legyezőt. Arra romantikus jelenetek is kerültek, de például arra is remek lehetőséget adott, hogy a hölgyek eltakarják az arcukat, ha valamit súgni akartak a másiknak. Ami azonban talán a legfőbb változás volt, hogy a testbeszéd, a nonverbális kommunikáció részévé vált, bár akadnak, akik ezt utólagos belemagyarázásnak tartják. A korszakban egyébként is kiemelten fontosnak számított az erkölcsiség, egy nő egyik legfontosabb kincsének az erényt tartották. A magánélet is viszonylag szűk keretek között mozgott, hiszen a házasságok nagy része előre elrendezett volt. Ugyanakkor lassan mégis egyre lényegesebbé vált, hogy a párok szeressék egymást, az udvarlás pedig lehetőséget adott arra, hogy a fiatalok már a házasság előtt megismerjék egymást.