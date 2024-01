Józó Tamásné múzeumigazgató a projekt részleteiről mesélt, felelevenítette, milyen kivételesnek gondolták, hogy egy ekkora múzeum, ilyen nagy támogatást elnyerhet. Azt is hangsúlyozta, nagyon sok embernek tartoznak köszönettel, akik kívül s belül megújították az épületet, akik felszerelték, akik a berendezésében segítettek.

Vállalásuk volt a közösségépítés A múzeumban most két új állandó tárlat várja az érdeklődőket, köztük Thék Endre emlékszobája, ami hazánkban egyedülálló. A földszinten a Nekem, Értem, Velem kampány során adományozott tárgyak ideiglenes kiállítása is látható.

– A régi és az új integrációja, a személyes és a közösségi gondolkodás összekapcsolása vezérelt bennünket. Felhasználtuk ehhez a korszerű technológiákat. Igyekeztünk változatos és érdekes megoldásokat alkalmazni a múzeumi élményekhez. Jelentős digitális tartalom vált elérhetővé, ennek is köszönhető, hogy a gyűjteményünkből sokkal többet tudtunk láthatóvá tenni, sőt, a honlapon keresztül korlátlan elérést is biztosítva közzétenni. Ez a szemléletváltás számunkra is nagyon nagy kihívás volt, mert a megvalósítás során sokszor kellett tőlünk távol álló és új dolgokat megtanulni. Számos digitális megoldást alkalmaztunk, de természetesen azokra is gondoltunk, akik nem használják ezeket az eszközöket. A pályázat keretében vállalásunk volt az a közösségépítés, amelyet a Nekem, Értem, Velem kampányunkban indítottunk. A földszinten most ez a kiállítás látható. Valamennyi tárgy, fotó, emlék azoknak az adománya, akik szintén fontosnak érzik Orosháza történeti emlékeinek a megőrzését – tájékoztatta a közönséget Józó Tamásné.