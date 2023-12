Az első felvonásban bemutatták Szelekovszky László természetvédelmi szakember Kastélyok és Kúriák Békés megyében című könyvét, majd a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó műrészletek hangzottak el, többek között Frankó Attilától is. Átadták a Szeretlek Békéscsaba Egyesület díját, amit idén Horváth Szabolcs kapott. Elhangzott, a műsorvezető-házigazda sokat tett a városért, az egyesületért is, valamint az irodalmi estek népszerűsítéséért. Frankó Attila hangsúlyozta, a legközelebbi estet január 9-én tartják a Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium dísztermében. A jövő év célkitűzése, hogy a diákokhoz és a vidékiekhez is közelebb vigyék az irodalmat.