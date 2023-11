A Mesterjátszma című, pszichothriller műfajú film az osztrák Stefan Zweig író ismert írása, a Sakknovella szabad értelmezésű felhasználásával készült el. A film forgatókönyvírója, Fonyódi Tibor, a történetet 1956 novemberére helyezi, amikor a szovjet beavatkozó csapatok már letörték a pesti forradalmat. A film szereplői egy vonaton indulnak el a túlélést és jobblétet ígérő nyugat felé. Egy menekülő fiatal szerelmes pár, ahol a lány sakk tehetség, egy kommunisták által üldözött katolikus pap, egy rejtélyes „kalapos úr” és egy szintén rejtélyes szépasszony története bontakozik ki előttünk a feszült, váratlan fordulatokkal teli, misztikummal átszőtt 90 perces moziban, melyben a sakkjátszmáknak is nagy szerep jut. A filmalkotás nagy sikert aratott a békéscsabai nézők között, a hozzászóló filmbarátok dicsérték az operatőr, Másik Szőke András munkáját, de a látvány egésze, a díszlet és a jelmez figyelemre méltó, hasonlóan Keresztes Gábor zenéjéhez. Kiemelendő Hajduk Károly színészi játéka is, aki mellett az ismertebb színészek közül meg kell említeni Mácsai Pál, Szirtes Ági és Péterfy Bori nevét.

A hollywoodi filmeket idézi meg

A beszélgetés moderátora Kovács Nóra filmtanárnő volt. A rendező, Tóth Barnabás fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez az első filmje, ahol „szinte hollywoodi” költségvetésből dolgozhatott, noha a Mesterjátszma hivatalosan tévéfilmként készült el. Elmondta továbbá, hogy ő nem akart 56-os témájú történelmi filmet forgatni, sem pedig sakk témájú sportfilmet, viszont azok a forgatókönyvi megoldások, amelyek a magyar filmgyártásban ritkaságnak számító pszichothriller műfaja felé viszik el az alkotást, felkeltették a figyelmét, és végül olyan film született, amely történetmesélésben, feszültségben, tempóban, csavarosságban a hollywoodi filmeket idézi meg.

Hajduk Károly kimagasló alakítása

A Jászai Mari-díjas Hajduk Károlyhoz is sorjáztak a kérdések a békéscsabai premiervetítés után. A 44 éves, békéscsabai születésű színművész a főszereplőt, a leggyakrabban „B” néven emlegetett katolikus papot alakítja, akit a kommunisták fogságban tartva próbálnak megtörni és vallomásra bírni. Érdekesség, hogy a forgatókönyvírók a kommunisták által hosszasan kínzott és fogságban tartott Mindszenty József bíboros emlékiratait használták fel a pap sorsának hiteles ábrázolásához, az ő sorai ihlették „B” gondolatait és a kihallgatások bizonyos mondatait is. Hajduk Károly kimagasló alakítást nyújt ebben a bonyolult jellemű, drámai sorsú karakternek az életre keltésében, és amint a publikumnak elmondta, ez a filmszerep számára igazi szakmai kihívást jelentett. Egyben hitének elmélyítését is adta, hiszen a - diktatúrák természetrajzát is indirekten bemutató - film mondanivalója mások mellett az, hogy milyen eszmékért érdemes élni vagy akár meghalni, és melyek azok, amelyek végül elvesznek a történelem süllyesztőjében.

Volt tanára nagyon büszke rá

A filmet megtekintette a Center Mozibeli vetítésen Bokor József is, aki Hajduk Károlynak iskolaigazgatója volt, amikor a színész az Áchim L. András Általános Iskola diákjaként koptatta az iskolapadot. Az idős, 90. életévében járó egykori iskolaigazgató elmondta, hogy a fiú hetedikes-nyolcadikos korában ismerte fel, hogy Károly milyen szépen beszél, ügyesen szaval, és az a gondolata támadt, hogy akár a színpadon is megállná a helyét. A szülők egyetértésével ezek miatt Szentesre irányította, a Horváth Mihály Gimnáziumba, melynek drámapedagógiai osztályában érettségizett. Bokor József gratulált egykori diákja színészi sikereihez és ehhez a filmhez is.

Hajduk Károly később a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója lett, ahol 2004-ben szerzett diplomát. A Katona József Színház, majd a Vígszínház művésze volt, idén az Örkény Színházhoz igazolt. Filmszerepei közül kiemelkedik a 2016-os A martfűi rém és az Akik maradtak (2019), melyekben főszerepet játszott. Országos ismertséget A martfűi rém hozott a számára, melyben egy sorozat kéjgyilkost játszik. Az Oscar-díjra jelölt Akik maradtakban már együtt dolgozott Tóth Barnabással, aki a most bemutatott filmnek is a rendezője. A Mesterjátszma a miskolci Cinefesten mutatkozott be, és közönségdíjat nyert.