A tárlatot a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, az ünnepséget a Meseházi Pásztorfurulya Kör muzsikája foglalta keretbe. Pál Miklósné hangsúlyozta, tíz év egy közösség életében tiszteletet parancsol, főként egy olyannál, amelyet a tagok maguk alapítottak, szabadidejüket töltik benne.

– A Forgórózsa Békéscsaba városát szolgálja, elvitathatatlanok az érdemei a kultúrateremtésben. Tagjai igazi értéket teremtenek művészi alkotásaikkal – tette hozzá.

Az alkotócsoport vezetője, Bogárné Szőke Erika népi iparművész kiemelte, örömmel öltöztették fel a házat a tíz év munkáival. A terítőkön, függönyökön, párnákon, könyvborítókon, viseleteken keresztül a komádi, matyó, mezőségi hímzéseket mutatják be, de a szemlélők ellátogathatnak Erdélybe, a Dunántúlra, a Rábaközbe is. Hangsúlyozta, táplálják és közkinccsé teszik a békéscsabai, Békés vármegyei forrásanyagot is.