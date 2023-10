A pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi, szociális ellátásával, de karitatív akciókkal is foglalkozó Mentálhigiénés Egyesület elnöke, Körömi János elmondta, hogy Békéscsabán indult a rendezvény, de az évek során volt, hogy annak Békés vagy Murony adott otthont, és most visszahozták a vármegye székhelyére. Többek között azért is döntöttek így, mert az egyesület azon hat szociális alapszolgáltatást nyújtó civil szervezet között van, amelyek élvezik az önkormányzat támogatását.

Változatos produkciókat láthattak a nézők. Fotó: Licska Balázs

Hangsúlyozta, hogy a színjátszás, a játék elősegíti a reintegrációt, a rehabilitációt, a gyógyulást, tehát terápiás hatással is bír. A színpadra lépők a sok negatívum után tele lesznek pozitív élményekkel. Sorolta, hogy érkeztek fellépők Békéscsabáról, Elekről, Csongrádról, Körösladányból, Tompáról, Mezőkovácsházáról, Gyuláról, Dévaványáról, Békésről, Sarkadról és Kétegyházáról, jórészt bentlakásos intézményekből, de közösségi ellátottak ugyancsak megjelentek.

Egyéni produkciók is elhangzottak. Fotó: Licska Balázs

Zsűri értékelte a produkciókat, valamint szakmai tanácsokkal szintén ellátta a fellépőket. A bírálók között volt Litauszki Beáta, Szák Kocsis Péter és Pete László Miklós. Pete László Miklós elmondta, hogy nézték többek között a színpadi összmunkát, a befektetett munkát, a játék minőségét és a helyhez való alkalmazkodás képességét. Hozzátette, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a fellépők előadásra való felkészülése esetleg milyen kihívásokkal járt.